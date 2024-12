Comisión de Fiscalización del Congreso espera a cirujano de Dina Boluarte: Mario Cabani no confirmó su asistencia

De acuerdo con Alberto Otárola, la presidenta Dina Boluarte no se ausentó de sus funciones mientras se sometía a la intervención quirúrgica. Foto: Facebook Mario Cabani

El cirujano de Dina Boluarte, Mario Cabani, fue citado por la Comisión de Fiscalización del Congreso. El grupo de trabajo que preside el congresista Juan Burgos espera que el médico se presente a las 9:00 a.m en la Sala José Gabriel Túpac Amaru y Micaela Bastidas.

Las preguntas al cirujano serán sobre las intervenciones quirúrgicas que le realizó a la mandataria entre junio y julio del 2023. La evaluación preoperatoria, operatorio y post operatoria; el tratamiento efectuado y programado. Asimismo, también se le preguntará por el periodo de recuperación que debe tener un paciente después del procedimiento y si era necesario que se dicte descanso médico.

La presentación de Mario Cabani ocurre luego de que el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, confirmara lo que ya era un secreto a voces: Dina Boluarte se sometió a una rinoplastia, lo que la mantuvo alejada del ojo público durante al menos diez días.

Ernesto Blume defiende la rinoplastía de Dina Boluarte. Canal N

¿Pero, por qué hay tanto interés para conocer los pormenores de las cirugías estéticas a Dina Boluarte? El problema no es que se haya realizado el procedimiento, el problema está en que al hacerlo a espaldas del Congreso, ella y sus ministros cometieron una infracción constitucional.

Si el médico confirma que el procedimiento que se realizó la jefa de Estado implicaba descanso médico, confirmaría que por al menos diez días, Dina Boluarte no estuvo realizando su trabajo al mando de la Presidencia de la República, algo que ya había alertado el semanario Hildebrandt en sus trece cuando destapó el caso.

Vacío de poder

En lo que varios constitucionalistas coinciden en que la presidenta debió informar al Congreso para que se declare la suspensión temporal, esto no es una sanción, sino que surge precisamente para evitar vacíos de poder. “Lo que correspondía era que si el parlamento consideraba que por ese corto tiempo había una incapacidad temporal, la suspendía temporalmente y llamaba al presidente del Congreso para que asuma las funciones del presidente de la república durante ese tiempo”, declaró López a Infobae Perú.

Dina Boluarte se sometió a una rinoplastía, según el expremier Alberto Otárola. (Foto: Midis)

En todo momento, Alberto Otárola justificó la decisión de no informar al Congreso, por no “considerarlo necesario”, ya que ella no se ausentó del cargo y siempre estuvo en contacto con sus ministros.

Al no haber hecho el procedimiento correcto, Alberto Otárola admitió ante la Comisión de Fiscalización que él y sus ministros cometieron una infracción constitucional.

EsSalud

Otras de las invitadas de la Comisión de Fiscalización es la presidenta de EsSalud, María Elena Aguila, cuya designación está bajo la lupa, tras conocerse que trabajó en la clínica de Mario Cabani, un dato que ocultó en su declaración jurada.

Pero el vínculo laboral no es lo único que la une a Mario Cabani, según Panorama, Aguilar consiguió que su hija, María Alejandra García, trabajara en la clínica del cirujano, reforzando los lazos entre ambas partes. Además, la relación con la familia Cabani se extiende más allá del ámbito profesional, pues la doctora Aguilar es amiga de promoción de Liliana Cabani, hermana del médico.

María Elena Aguilar trabajó con Mario Cabani entre el 2021 y 2022. Foto: captura Panorama

Esto podría ser una coincidencia, pero la confianza que el médico le tiene a la presidenta de EsSalud es tanta que le pidió encargarse de uno de los cuidados postoperatorios de Dina Boluarte.

Tras la emisión del reportaje, María Elena Aguilar, presidenta de EsSalud, se comunicó con el programa dominical para admitir que trabajó junto a Mario Cabani. Sin embargo, en su descargo, calificó dicha colaboración como una “práctica médica” y evitó explicar por qué no incluyó esa información en su declaración jurada.

Aguilar aseguró que su designación cumplió con todos los procesos establecidos por la ley, descartando cualquier influencia del cirujano en su nombramiento. De manera similar, Palacio de Gobierno negó irregularidades y señaló que el Ministerio de Trabajo fue el encargado de formalizar la elección de la funcionaria