‘Magaly TV La Firme’: Magaly Medina responde a Génesis Tapia y Santiago Suárez habría sido separado de ‘Domingos de Fiesta’

Magaly Medina respalda a Pamela López

Magaly Medina crítica a Christian Cueva por haberle quitado el seguro a sus hijos. “Yo no entiendo como el club Cienciano, que dijo que iba a hacer cumplir sus obligaciones a Cueva, no le da un jalón de orejas”, comentó. Asimismo, lamentó que el futbolista no cumpla con sus hijos por tratar de vengarse de Pamela López.