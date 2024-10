La última vez de Liam Payne en Perú: visitó Machu Picchu con Harry Styles y se fotografió con una fan peruana

Liam Payne y la vez que visitó Perú junto a Harry Styles.(Andina/Instagram)

Liam Payne falleció este miércoles 16 de octubre en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. El cantante se encontraba en el país albiceleste, sin imaginar que sería este el lugar de su deceso. La noticia ha consternado a sus miles de fanáticos alrededor del mundo, quienes no podían creer lo que había pasado.

En medio de esta tragedia, los seguidores peruanos también expresaron su sentir y hasta se mostraron incrédulos con lo sucedido. Pero, para recordar a Liam Payne y sus mejores momentos, reviviremos su paso por nuestro país y su visita turística.

Liam Payne llegó a Perú, por primera vez, en 27 de abril del 2014, año en el que junto a su entonces agrupación One Direction, ofrecieron un concierto en el Estadio Nacional, como parte de su gira mundial llamada “Where We Are Tour”.

Liam Payne y la vez que visitó Perú junto a Harry Styles.(Andina)

Aunque el evento fue todo un éxito, dos de sus integrantes aprovecharon su paso por nuestro país para divertirse en otra ciudad. Es así que Liam Payne y Harry Styles aprovecharon su estancia para viajar a Cusco y visitar Machu Picchu.

Ambos llegaron a la ciudadela inca, donde estuvo un grupo reducido de turistas. Además, Liam y Harry aprovecharon el momento para hacer su recorrido junto a fotógrafos personales, y así llevarse los mejores recuerdos del santuario inca.

Liam Payne y la vez que visitó Perú (Instagram)

Su visita se había convertido en noticia de sus seguidoras, quienes aprovecharon para buscarlos en las afueras del hotel donde se hospedaban, pero muchas no tuvieron suerte de encontrárselos. Pese a las pocas posibilidades, fue una fanática la que logró tomarse una fotografía con Liam Payne, quedando para el recuerdo.

Aunque un poco fugaz, así se vivió la visita de los integrantes de One Direction en Perú. Pero, a los pocos años, cada quien decidió tomar un rumbo distinto en su carrera musical.

Liam Payne y la vez que visitó Perú junto a Harry Styles.

Liam Payne y su inesperada partida

La muerte de Liam Payne, exintegrante de la famosa banda británica One Direction, ha dejado consternados a sus millones de seguidores alrededor del mundo. El cantante de 31 años perdió la vida esta tarde tras caer desde el tercer piso del hotel donde se hospedaba en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, Argentina, según informó Infobae.

El artista había llegado al Hotel Casa Sur el 13 de octubre y se encontraba solo en la ciudad. La tragedia se produjo alrededor de las 16:00 horas, cuando se escuchó un fuerte ruido proveniente de la parte trasera del establecimiento. La policía acudió rápidamente al lugar tras recibir una llamada al 911, a su llegada, el personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias confirmó el deceso del cantante.

Las primeras versiones apuntan a que Payne se habría arrojado al vacío desde su habitación en el tercer piso, aunque las autoridades aún están investigando las circunstancias exactas del hecho. Los agentes policiales han iniciado las diligencias correspondientes.

Murió Liam Payne y así reaccionaron sus fans peruanas.

Liam Payne saltó a la fama en 2010 como parte de One Direction, grupo que surgió en el programa The X Factor y se convirtió en uno de los fenómenos musicales más grandes de la última década. Tras la separación de la banda en 2016, el cantante británico continuó su carrera como solista, lanzando sencillos que lograron posicionarse en los primeros puestos de las listas musicales.

El fallecimiento de Payne ha generado una oleada de reacciones en redes sociales. La noticia ha impactado especialmente a los seguidores alrededor del mundo. Aunque muchos no los podían creer, el paso de las horas reconfirmó la tragedia.