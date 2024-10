Liam Payne y la vez que canceló su concierto en Lima debido a una infección renal muy grave

Liam Payne anuncia que cancela su gira por Sudamérica. Instagram/@ liampayne

El cantante británico Liam Payne, exmiembro de la banda One Direction, falleció el 16 de octubre de 2024 tras caer desde el tercer piso de un hotel en el barrio de Palermo, Buenos Aires. La policía y los servicios de emergencia acudieron al lugar tras recibir un llamado alertando sobre un hombre con comportamiento errático, posiblemente bajo el efecto de drogas o alcohol. Al llegar, solo pudieron confirmar su muerte.

Las autoridades vienen investigando sobre lo sucedido. Este trágico hecho ha causado conmoción entre sus fanáticos y colegas de la industria musical. Payne tenía una fuerte conexión con Argentina, pues hace unos días había publicado una foto con la camiseta de la selección de fútbol de dicho país.

Murió Liam Payne y así reaccionaron sus fans peruanas.

El día que canceló su concierto en el Perú y su gira por Sudamérica

El pasado 1 de septiembre de 2023, Liam Payne, exintegrante de One Direction, tenía programado un concierto en Perú como parte de su gira por Sudamérica. Sin embargo, debido a complicaciones de salud, el cantante se vio obligado a cancelar la presentación. Payne compartió un comunicado en el que explicaba que sufría una grave infección renal, lo que lo llevó a ser internado y recibir indicaciones médicas para descansar y recuperarse por completo.

En su mensaje, difundido el 25 de agosto, Payne lamentó profundamente la decisión de posponer su gira, ya que esperaba con ansias reencontrarse con sus fans latinoamericanos. A pesar de los esfuerzos por reprogramar las fechas, finalmente se ofreció la opción de reembolso para aquellos que ya habían adquirido sus entradas a través de la plataforma Teleticket. A pesar de la promesa de buscar nuevas fechas para la gira, estas nunca llegaron a confirmarse.

“Con gran pesar tengo que comunicarles que no nos queda más remedio que posponer mi próxima gira por Sudamérica. La semana pasada estuve en el hospital con una grave infección de riñón, algo que no le deseo a nadie, y los médicos me han ordenado que descanse y me recupere”, se lee en su mensaje, publicado un 25 de agosto del 2023.

Comunicado de Masterlive Perú sobre la cancelación del show de Liam Payne en Perú. Créditos a Masterlive Perú

El comunicado de Payne reflejaba la frustración y tristeza del artista, quien siempre ha mostrado una conexión especial con sus seguidores en todo el mundo. “Me hacía mucha ilusión venir a tocar para vosotros”, mencionó, antes de pedir disculpas y agradecer el apoyo constante de sus fans, quienes le han acompañado a lo largo de su carrera musical.

Este desafortunado evento dejó a miles de seguidores en espera de su regreso a la región, pero lamentablemente, una nueva fecha para el concierto en Perú nunca llegó a concretarse, y la salud del cantante continuó siendo su prioridad principal.

Fans peruanos lamentan su muerte

La noticia del fallecimiento de Liam Payne ha conmocionado a miles de fanáticos alrededor del mundo. Aunque One Direction ya no está activo como banda, cada uno de sus exintegrantes mantiene una base de seguidores muy fiel, y Liam no era la excepción. Tras conocerse la confirmación de su deceso, los fanáticos de diversas partes del mundo, incluidos los peruanos, reaccionaron en redes sociales, manifestando su tristeza y desconcierto ante el trágico acontecimiento.

En medio de la confusión, muchos fans peruanos han expresado su incredulidad ante la noticia, esperando con ansias un pronunciamiento oficial de parte de la familia o personas cercanas al artista. Los comentarios en plataformas como Twitter y Instagram reflejan el dolor y la incertidumbre que ha causado la noticia. Algunos usuarios incluso afirman que no podrán aceptar la verdad hasta escuchar una declaración de un familiar.

Mensajes como “No entiendo nada, ¿se murió Liam Payne?”, “Díganme que no es cierto”, y “Lo triste y rara que es la muerte de Liam Payne” se han viralizado, mostrando el profundo impacto que ha tenido esta trágica noticia en la comunidad de seguidores de One Direction. Aunque la noticia ha dado la vuelta al mundo, muchos aún se encuentran en estado de shock, esperando que alguien cercano al cantante se pronuncie y confirme los detalles oficiales.

Murió Liam Payne y así reaccionaron sus fans peruanas.

Murió Liam Payne y así reaccionaron sus fans peruanas.