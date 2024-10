El Parque de las Leyendas anuncia el cierre temporal de uno de sus espacios que alberga a varias especies

La noticia fue comunicada por el Parque de las Leyendas a través de sus redes sociales oficiales. (Municipalidad de Lima)

El Parque de las Leyendas, administrado por la Municipalidad de Lima, comunicó en sus redes sociales que uno de sus espacios, al que accedían los visitantes para disfrutar de las diversas especies, será cerrado temporalmente para dar inicio a trabajos de mantenimiento.

En su cuenta de Facebook, el zoológico prometió que este ambiente regresará renovado y agradeció al público en general por su comprensión y las molestias que esto podría causar.

“Estimados visitantes, les informamos que el aviario permanecerá cerrado, debido a trabajos de mantenimiento necesarios para mejorar la experiencia y el bienestar de las especies que residen en él”, publicó el recinto de animales.

En su post, también mencionó: “Les agradecemos su comprensión les comunicamos que estará nuevamente abierto al público a partir del 15 de noviembre”.

El anuncio despertó la sorpresa entre los usuarios por el tiempo que estará cerrado el aviario, pero en su publicación el Parque de las Leyendas también precisó: “No se preocupen, ¡regresará renovado y con muchas sorpresas! Agradecemos su comprensión y los esperamos a partir del 15 de noviembre”.

El aviario del recinto habitan una gran diversidad de especies como el colibrí, las cotorras, el botón de oro, el violinista, el gorrión americano y el gavilán acanelado.

Cabe precisar que el cierre temporal de este espacio no implica que el zoológico no abra sus puertas con normalidad. Los visitantes podrán continuar disfrutando de las demás especies de la zona Costa, Sierra, Selva e Internacional.

Día Mundial de los Animales

A través de una nota de prensa, el Parque de las Leyendas informó que su sede del distrito de San Miguel celebrará mañana viernes 4 de octubre, el Día Mundial de los Animales e invitó al público a participar de diversas actividades en el marco de esa celebración.

“Ese día, a las 9:30 a.m. los pumas de la zona Sierra recibirán un enriquecimiento y el personal de educación brindará una charla educativa para todos los asistentes. A las 10:20 a.m. será el mono choro en la zona Selva y luego a las 11 a.m., las tortugas motelo”, detalló.

Parque de las Leyendas presenta actividades por el Día del Niño. (Foto: Andina)

En tanto, a la 1:20 p.m. se ofrecerá un enriquecimiento a los lobos de río en zona Selva, a las 2:30 p.m. el público disfrutará de una charla educativa en el recinto de pingüinos de Humboldt y a las 3 p.m. el público podrá divertirse con los lobos marinos de la zona Costa.

A las 11:30 a.m. habrá el taller ‘Pinta tu máscara prehispánica’ en la Huaca San Miguel, en donde los niños podrán pintar máscaras de animales prehispánicos representativos del complejo Maranga. Y a las 2:30 p.m. se desarrollará el recorrido guiado: ¡Conociendo a nuestros animalitos de Granja! en la granja.

Además, el taller: “Bicho feria - Origamis” se llevará a cabo a las 3 p.m. en el laboratorio vivo, en el cual habrá una feria con una variedad de insectos en papel, origami, y el público podrá acercarse e interactuar con cada pieza.

Cientos de familias acuden diariamente, sobre todo los fines de semana, al Parque de las Leyendas para disfrutar de la flora y fauna. (Parque de las Leyendas)

“El sábado 5 a las 10 a.m. y a las 11 a.m. se narrarán los cuentos “El Flamenco agradecido” y ¡Los tres exploradores! en la zona Costa y Selva, respectivamente, para que grandes y chicos disfruten de hermosas historias”, indicó el recinto

Asimismo, recordó que, al pagar tu entrada, tendrás acceso a las actividades de manera gratuita. El horario de atención para ambas sedes es de lunes a domingo y feriados de 9 a.m. a 5 p.m.

El Parque de las Leyendas también tiene una sede en Huachipa (antes conocido como el zoológico de Huachipa), al este de Lima, donde los visitantes pueden disfrutar de diversas especies de animales y las areas verdes.