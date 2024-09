Andrés Hurtado revela la exorbitante cifra que cobraba por sus presentaciones en Lima y provincias

El impresionante monto que Andrés Hurtado recibía por sus shows en el país. | Latina

Andrés Hurtado no tuvo más opción que revelar la cifra que cobraba por sus presentaciones en provincias, luego de que las autoridades le pidieran justificar sus ingresos económicos durante su primera audiencia, el pasado 25 de setiembre. El presentador se encuentra detenido en la Prefectura de Lima, tras ser acusado de presunto tráfico de influencias y lavado de activos.

Durante el interrogatorio, el popular ‘Chibolín’ mencionó que sus ingresos eran mayores cuando realizaba shows en provincias, a diferencia de Lima, ya que en estas presentaciones ofrecía un espectáculo especial. Esta información fue revelada en el dominical ‘Punto Final’.

Lo que ganaba Andrés Hurtado

Aunque no pudo justificar la totalidad de sus ingresos mensuales, sí proporcionó algunos detalles sobre el origen de su dinero. Por ejemplo, explicó que por su programa ‘Sábado con Andrés’, sus ganancias podían llegar a ser de 100 mil soles mensuales, aunque también podrían reducirse a 50 mil o menos, dependiendo de las campañas de sus auspiciadores.

Andrés Hurtado en su primera audiencia tras detención dio detalles de sus cobros por presentación. | Composición/Infobae

Además, al hablar de sus eventos artísticos, Andrés Hurtado detalló: “Podía llegar a cobrar 25 mil soles por 40 minutos de show. Yo cobro un poco más por caracterización, que ya no hago. Pero, cuando me pagan bien, sí lo hago, y por eso aproximadamente cobro 10 mil dólares americanos en provincia, ya que en Lima no hago esos eventos”.

Estas declaraciones dejan ver la enorme cifra que el conductor percibía por sus espectáculos, especialmente fuera de la capital.

Andrés Hurtado detenido por corrupción

La situación actual del presentador se ha visto complicada por las acusaciones que enfrenta. La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos ha solicitado 18 meses de prisión preventiva en su contra, acusándolo de tráfico de influencias y otros delitos en agravio del Estado.

Andrés Hurtado defiende su ayuda social.

Este pedido tiene como objetivo evitar un posible intento de fuga o cualquier circunstancia que pudiera afectar las investigaciones en curso.

Este lunes 30 de septiembre, se llevó a cabo la audiencia que decidirá si Andrés Hurtado, conocido popularmente como ‘Chibolín’, enfrentará 18 meses de prisión preventiva o más tiempo. Esta situación marca un antes y un después en su vida, quien a lo largo de los años ha mantenido un estilo de vida ostentoso.

Andrés Hurtado pide su libertad

Andrés Hurtado solicitó enfrentar la investigación en su contra en libertad para poder cuidar de su hija, según sus declaraciones en audiencia de prisión preventiva, este lunes 30 de setiembre.

El presentador de televisión, implicado en presunto tráfico de influencias, lavado de activos y sobornos, pidió no ser encarcelado, alegando sus responsabilidades familiares. Durante la audiencia en la que el juez Juan Carlos Checkley evaluó el pedido de 18 meses encarcelado, ‘Chibolín’ aseguró que esta es la primera vez que enfrenta una situación tan seria en sus 33 años de carrera.

Fuente: Justicia TV

El conductor resaltó sus labores humanitarias, mencionando la ayuda brindada a lo largo de su trayectoria y recordando la ‘Teletón del oxígeno’ durante la pandemia. Además, señaló que vive cerca de su pequeña en un departamento alquilado en Surco, para poder llevarla al colegio.

“En 33 años de carrera, es la primera vez que tengo un tema serio de esta naturaleza. En diez años nunca hemos citado jerarquías ni razas para ayudar a alguien. Hemos regalado sillas de ruedas, operaciones, siempre que he podido ayudar con mis canjes y mis posibilidades, hasta en el propio COVID-19″, mencionó.

Además, desmintió rumores sobre una fuga, señalando que recientemente había estado en Lima y se reunió con su amigo Manolo Rojas, mostrando fotos del encuentro. “Almorzamos juntos y lo subimos a las redes, y se cayó todo el show de que me había ido del país”, resaltó.