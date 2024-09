Alberto Fujimori: ¿A qué hora será la misa del expresidente y quiénes pueden asistir?

Velatorio de Alberto Fujimori (Foto: Presidencia)

Este 14 de septiembre se concretará el último día del funeral de Estado para el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, y se procederá con el traslado de sus restos hacia el cementerio Campo Fe de Huachipa. El partido Fuerza Popular ha anunciado que antes del entierro, se llevará a cabo una misa del último adiós en el lugar donde ha sido velado.

¿A qué hora será la misa?

A través de las redes sociales, la agrupación política que lidera Keiko Fujimori hizo una invitación cordial a los amigos, militantes y simpatizantes a unirse a la ceremonia religiosa de despedida para el exmandatario que se llevará a cabo en la Explanada de la sede del Ministerio de Cultura (Mincul), ex Museo de la Nación, ubicado en el distrito de San Borja.

La misa dará inicio a las 10:00 de este sábado luego que el féretro de Fujimori Fujimori salga de la Sala Nazca del Mincul y sea recibido por un sacerdote que oficiará la ceremonia de despedida con la presencia de sus hijos Keiko, Sachi y Kenji, sus demás familiares y todas las personas que desee estar presente en el lugar.

Asimismo, se ha dispuesto una pantalla gigante en las afueras del Gran Teatro Nacional, junto a la sede del Mincul, para que los asistentes que no logren ingresar a la explanada puedan seguir la ceremonia en tiempo real.

People queue up to pay their respects next to the coffin containing the body of Peru's former President Alberto Fujimori as it is exhibited for a posthumous tribute, at the Museo de la Nacion, in Lima, Peru, September 13, 2024. REUTERS/Sebastian Castaneda

Esta ceremonia había sido anunciada previamente por Luis Galarreta, secretario de Fuerza Popular. “El sábado que termina el velatorio va a haber una misa, todavía falta el detalle exacto de dónde va a ser, la familia está terminando esos detalles, y de ahí será en Huachipa, en Campo Santo. El presidente mismo había señalado que le gustaría estar ahí”, mencionó en diálogo con la prensa.

Asimismo, agregó que la última voluntad de Fujimori fue ser velado en un lugar público e informó que no se ha previsto realizar ceremonias en otras instituciones públicas o privadas. “Él siempre quería un sitio donde pueda tener acceso la población, sus seguidores, no por un tema en contra de nadie; simplemente se evitó la parte más protocolar de esta situación. Sin embargo, los honores, el duelo, eso se ha aceptado. Cualquiero otro tema (ceremonia) en instituciones no se ha previsto”, acotó Galarreta.

¿Dónde será enterrado Alberto Fujimori?

Terminado la misa, los restos de Fujimori serán llevados al lugar donde será sepultado. Se estima que el cuerpo del expresidente abandone el Mincul con el cortejo fúnebre al medio día para ser enterrado a las 13:00 horas en Campo Fe de Huachipa.

Es necesario mencionar que las puertas del Ministerio de Cultura permanecen abiertas al público desde las 06:00 horas de este sábado. El lugar continúa con gran presencia de simpatizantes que realizan largas colas desde las primeras horas de la mañana para poder despedirse del exmandatario en el tercer día de su velatorio.

Hiro, el segundo hijo de Fujimori, no estará en el entierro

Foto familiar cuando todo era felicidad en la familia Fujimori Higushi.

El exjefe de Estado falleció el 11 de septiembre en casa de su hija mayor Keiko donde también estuvo el hijo último Kenji. Sachi, la tercera hija del matrimonio Fujimori Higuchi no se encontraba en el Perú aquel miércoles pero logró volver al país el día jueves que dio inicio el velatorio. Quien no pudo concretar su retorno fue el segundo hijo, Hiro Fujimori.

Luis Galarreta señaló ante los medios de comunicación que Hiro no estaría ni para el velorio ni para el entierro de su padre. No obstante, en diálogo con la prensa, el secretario de Fuerza Popular afirmó que el segundo de los Fujimori Higuchi pudo despedirse de su progenitor antes de su fallecimiento.

“Hiro está un poco más lejos, Asia, ya llegar hasta acá era imposible, pero sabemos por la familia que él se pudo despedir, a través del teléfono, de su padre”, señaló Galarreta.