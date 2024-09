Brunella Horna es captada en Aruba y ‘Giselo’ pide que sea suspendida de ‘América Hoy’

En los últimos días, la ausencia de Brunella Horna en el programa ‘América Hoy’ ha generado gran atención entre los televidentes. Durante la edición del miércoles 11 de septiembre, se reveló un audio de la modelo peruana en el que explicaba que recién se reincorporaría a su trabajo el jueves 12, lo que provocó la reacción de Edson Dávila, conocido como ‘Giselo’, quien pidió su suspensión del programa.

La empresaria no detalló la razón exacta de su ausencia, lo que desató especulaciones y comentarios entre sus compañeros. En tono de broma, pero con seriedad en su mensaje, ‘Giselo’ expresó: “Discúlpenme todos, pero está ‘zampada’”, haciendo referencia a que Horna no estaba cumpliendo con su compromiso en el programa. Además, agregó: “Una carrera que está destruyendo ella misma”, subrayando que la modelo estaba tomando decisiones que podrían perjudicar su imagen profesional.

Horas después, el reconocido tiktoker Ric La Torre compartió imágenes en sus redes sociales en las que se veía a Brunella Horna junto a su esposo Richard Acuña disfrutando de unas vacaciones en Aruba, lo que habría explicado su ausencia en el set de ‘América Hoy’. Esta revelación aumentó las críticas, ya que la modelo no había mencionado su paradero ni el motivo real de su inasistencia.

Brunella Horna respondió a los ataques de Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero. Captura/América TV

Durante el programa, ‘Giselo’ fue contundente en su postura y solicitó una medida disciplinaria hacia su compañera. “Suspéndanla, te pido ‘Papá Armando’ que la suspendan”, dijo el coconductor, refiriéndose al productor del programa. Además, instó a Brunella a comunicarse antes de que terminara el programa: “Te damos hasta el final del programa, Brunella, para que te comuniques, aunque sea un enlace, queremos saber dónde estás y que estás bien”.

Cabe destacar que, según lo revelado por ‘Giselo’, la empresaria habría pedido permiso a la producción de ‘América Hoy’ debido a la ausencia de su nana, quien se encarga del cuidado de su hijo. Sin embargo, las imágenes de sus vacaciones en Aruba junto a su esposo generaron dudas sobre la veracidad de su justificación.

Hasta el momento, Brunella Horna no se ha pronunciado oficialmente sobre el tema, mientras que sus compañeros de ‘América Hoy’ continúan esperando su regreso al programa y una explicación más detallada sobre su ausencia prolongada.

Su ausencia se dio durante la visita de Melissa Klug

La ausencia de Brunella Horna en el programa ‘América Hoy’ ha generado controversia, especialmente luego de que días antes la empresaria comentara abiertamente sobre los rumores que vinculaban a Melissa Klug con Christian Cueva, esposo de su amiga Pamela López. La situación llamó la atención, ya que Klug fue invitada al programa para aclarar los rumores sobre su supuesta relación con el futbolista, y muchos televidentes esperaban un enfrentamiento entre ambas.

Sin embargo, para sorpresa de todos, Brunella Horna no apareció en esa edición del programa, lo que desató especulaciones sobre las razones de su ausencia. En medio del programa, su compañero Edson Dávila, también conocido como ‘Giselo’, no perdió la oportunidad de hacer comentarios sarcásticos en vivo, preguntando: “¿Dónde está Brunella? ¿Se ha corrido? ¿Le teme a Meli?”, lo que provocó aún más curiosidad sobre la verdadera razón por la cual Horna no asistió.

Por su parte, Melissa Klug tomó el tema con humor y comentó: “¿Cuánto poder tengo en el canal 4?”, bromeando sobre la coincidencia de la ausencia de Brunella justo cuando ella iba a estar presente. Aunque la producción del programa explicó que la falta de Horna se debía a compromisos laborales, esta versión no convenció del todo a los espectadores, quienes continuaron especulando que la empresaria habría evitado el encuentro con Klug.

Brunella Horna lanza advertencia a Melissa Klug, tras rumores de un affair con Christian Cueva. América TV.