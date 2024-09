Melissa Klug asegura que Pamela López le pidió disculpas, pero continuará con demanda por difamación

Melissa Klug asegura que Pamela López le pidió disculpas, pero continuará con demanda. 'América Hoy'.

Melissa Klug no da marcha atrás con su demanda por el delito de difamación contra Pamela López, a pesar de que la esposa del futbolista Christian Cueva le ofreció disculpas. La controversia surge después de que López vinculó a Klug con su esposo en una entrevista con Magaly Medina, lo que, según la “Blanca de Chucuito”, manchó su honor y reputación.

En una reciente entrevista para ‘América Hoy’, Melissa Klug reveló que, tras el incidente, Pamela López intentó disculparse enviando una carta notarial en la que asumía su error. Sin embargo, para Klug, esta disculpa no fue suficiente, ya que, según su criterio, López no se retractó públicamente en el mismo medio donde hizo las acusaciones.

“En realidad, eso es lo que ha intentado manifestar en carta notarial, pero le dije que como ella salió en un programa a hablar tantas cosas y expandirse y no medirse, entonces, esa era la vía que ella tenía que pronunciarse, ¿no?”, expresó Melissa Klug, refiriéndose al hecho de que Pamela López debió retractarse públicamente en el programa donde hizo los comentarios iniciales.

Melissa Klug no acepta las disculpas de Pamela López

Melissa Klug dejó claro que no aceptó las disculpas de Pamela López porque considera que la forma en la que se ofrecieron no fue la correcta. En sus declaraciones, destacó que no basta con disculparse en privado o a través de un documento legal, sino que se debe hacer del mismo modo en que se cometió la ofensa: públicamente.

“O sea, se lo dije y bueno lo respondió, o sea, disculpándose, pero no en el medio que ella salió a manchar mi honor, ¿no?”, continuó Klug, mostrando su descontento por la forma en que López manejó la situación.

Para la empresaria, la disculpa debería haber sido emitida a través del mismo programa de televisión donde se originaron los rumores, con el fin de limpiar su imagen ante el público que fue testigo de las acusaciones.

La demanda sigue su curso

A pesar de las disculpas ofrecidas por Pamela López, Melissa Klug ha decidido continuar con la demanda legal que interpuso en su contra. La empresaria enfatizó que siente que su honor fue dañado y que es necesario seguir con el proceso judicial para obtener justicia.

“Como madre y mujer voy a velar por mis derechos de defensa y bueno esto va a seguir su proceso. Es un juez que va a validar si es o no es... espero que se haga justicia porque se ha manchado mi honor. La señora no se ha medido, entonces ya todo está judicializado”, indicó.

En este caso, la empresaria ha demostrado que está dispuesta a defender su reputación hasta las últimas consecuencias y no permitirá que se difundan rumores sin fundamento sobre su vida personal.

¿De qué acuso Pamela López a Melissa Klug?

La controversia entre ambas mujeres comenzó cuando Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, hizo unas declaraciones que implicaban a Melissa Klug en un presunto vínculo con el futbolista. Según López, existió una relación cercana entre Klug y Cueva, lo que generó una serie de especulaciones y rumores en el ámbito mediático. Estas declaraciones fueron difundidas en un programa de televisión, lo que provocó la molestia de Klug, quien consideró que su imagen había sido dañada injustamente.

Las redes sociales no han tardado en reaccionar a este nuevo capítulo de la polémica, con seguidores opinando a favor y en contra de ambas mujeres. Mientras algunos apoyan la postura de Klug de continuar con la demanda, otros creen que la carta notarial enviada por López debería haber sido suficiente para poner fin al conflicto.

Pamela López cuenta que Christian Cueva le confesó de rodillas que le fue infiel con Melissa Klug. | Magaly TV La Firme.