Cargó pesada mochila por 12 horas y perdió testículo: joven denuncia ‘maltrato’ en cuartel del Ejército peruano

Un joven soldado, que prestaba servicios en el Cuartel Gregorio Albarracín de Tacna, hizo la denuncia pública.

Víctor Hugo C. M., de 20 años, denunció que fue víctima de ‘maltrato’ al interior de un cuartel del Ejército del Perú. Según su relato, que debe ser corroborado por las autoridades, le hicieron cargar como castigo una mochila con 30 kilos durante 12 horas, lo que terminó por hacerle perder un testículo por el exceso de peso.

El joven detalló que el hecho ocurrió dentro del Cuartel Gregorio Albarracín, en la región Tacna, el pasado 10 de junio. De acuerdo a su denuncia, luego empezó a sentir un fuerte dolor en la zona baja del vientre y no fue evacuado oportunamente a un centro de salud para ser atendido y evitar la pérdida de su testículo izquierdo.

En sus declaraciones, Víctor detalló que esa noche, cuando prestaba su servicio en la Policía Militar n.º 20, se perdió un celular y lo responsabilizaron de esto. Contó que, como castigo, le ordenaron cargar la pesada mochila, lo que hizo por temor a que le encomendaran algo ‘mucho peor’.

El joven denuncia que, luego de cargar el peso por varias horas, se sintió mal y no fue llevado oportunamente a un centro de salud.

Víctor aseguró haber cargado la mochila con los 30 kilos de 10 de la mañana a más de 9 de la noche. Según su denuncia, sus complicaciones de salud empezaron a los días, pero pese al malestar en su cuerpo le seguían ordenando que lo hiciera.

“Mis superiores sí sabían que me estaban dando ese castigo y no hicieron nada”, dijo.

Supuestamente obviando sus quejas y dolor, el joven fue enviado a su servicio en la playa militar Barredera. Todo se complicó la noche del 29 de junio, cuando empezó a sentir dolor en los riñones. “Le di cuenta a mi alférez Vargas: ‘me siento mal, me duele’, pero él me respondió: ‘Cholo, espérate hasta mañana, seguro se te va a pasar el dolor”, recordó.

La imagen del Ejército del Perú se ha visto golpeada y no ha transcurrido ni dos meses completos desde que inició el presente año 2024. (Andina)

Dolor insoportable

Ya en horas de la madrugada, de acuerdo al relato de Víctor, el dolor era insoportable y, al ver que supuestamente el alferez no hacía nada para ayudarlo, llamó a su familia que lo trasladó al policlínico del Ejército. En este lugar no habrían hecho mucho y recién en el hospital Unanue le informaron que su vida estaba en riesgo por una obstrucción que no dejaba circular la sangre. El resultado fue la extirpación.

Efraín Zea, abogado de Víctor y su familia, informó que la Fiscalía ya se encuentra investigando el caso por ‘tortura’ y que va a denunciar al capitán Luis Becerra Guerra, al comandante Henry Valentín, al alférez EP César Vargas Rojas, jefe de la base Boca del Río, al abogado Cristian Cancapa Luque y a la médico asimilada al Ejército Rosario Cutipa Torres, por no disponer el oportuno traslado de su cliente.

En tanto, Marcelina, madre del joven denunciante, indicó que quiso hacer la denuncia sobre el ‘maltrato’ hacia su hijo en la comisaría, pero no se la aceptaron. “Estoy muy dolida porque parece que los miembros del Ejército querían entregármelo muerto”, reprochó.

La madre exige a las autoridades correspondientes hacer una investigación exhaustiva del hecho para encontrar a los responsables de la afectación a su hijo.

Hasta la publicación de la nota, el Ejército no se pronunció al respecto sobre el caso, pero se espera que en las próximas horas emita algún comunicado aclarando lo sucedido con Víctor.