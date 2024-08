Drama en San Isidro: Una mujer vive desde hace 20 años dentro de un auto abandonado y vecinos piden ayuda

Fuente: Panamericana TV

La junta de propietarios de la Residencial Santa Cruz en San Isidro expresó su preocupación este lunes por la situación de Silvana Rivas, una mujer que vive desde hace dos décadas en un auto abandonado en una calle del distrito limeño. En diálogo con Buenos Días Perú, la presidenta de la junta indicó que el caso es conocido por la municipalidad y el Ministerio de la Mujer, aunque no ha habido acciones concretas.

Aunque Silvana afirmó que se trata de un vehículo prestado, la televisora corroboró con su placa que está a su nombre. “Estamos preocupados todos los vecinos porque ella vive desde casi 20 años en ese carro; en realidad, ya no está coordinando bien. Ella llegó porque era pareja de un vecino que vivía en la casa 405, pero el señor ya vendió la casa y ahora hay otros dueños. Desde esa fecha, ella vive en el carro”, dijo la presidenta.

“La DEMUNA (Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente) ya ha hecho todos los trámites y gestiones y lo ha pasado al Ministerio de la Mujer; está ahí muchos meses y años y no hay solución”, agregó. Otra vecina indicó que es un tema inquietante, ya que los menores no pueden transitar por esa zona. “Se ha tornado agresiva, tira las cosas, insulta, a mí me da miedo salir”, dijo al matinal.

Silvana mencionó que una amiga le presta su ducha, que la “cuida Dios” y que tiene seguro médico que también paga dicha amiga. “Estoy muy bien. El de arriba me ayuda y el ángel de mi madre también. Doy clases de alemán a personas que van a viajar, pongo un aviso en internet. He sido asesora de imagen con una señora muy conocida. Mi departamento está alquilado, hice un contrato por cinco años y me pagaron”, comentó.

Según las imágenes difundidas por la televisora, ella ha adaptado el interior del auto y ha cubierto las lunas con diversas pegatinas. Alrededor se observaban restos de comida, envolturas y papeles, incluso en las áreas verdes. Ni la comuna de San Isidro ni el Ministerio de la Mujer se han pronunciado hasta el momento.