Vanessa López afirma que no vio a Christian Cueva en discoteca donde habría agredido a Pamela López.

Vanessa López negó haber presenciado una supuesta agresión de Christian Cueva a su esposa Pamela López en una discoteca de Lince. En una entrevista con “Magaly Tv la Firme”, López afirmó haber visto a Pamela alterada y llorando, pero nunca a Cueva dentro del local.

Según el relato de Pamela, uno de los episodios de violencia ocurrió en junio de 2024, cuando celebraba su cumpleaños en dicha discoteca. Cueva la habría agredido físicamente jalándola del cabello y también golpeado al futbolista Carlos Olascuaga, quien la acompañaba esa noche.

La madre de familia mencionó haber visto a Vanessa López en el local, destacando que fue testigo de la agresión. No obstante, la influencer aclaró que solo vio a Pamela en un estado de nerviosismo y la ayudó llevándola a un área más tranquila y dándole agua, pero no observó ninguna agresión por parte de Cueva.

Vanessa López afirmó al programa de 'Magaly TV La Firme' que vio llorando a Pamela López, pero no fue testigo de la agresión como tal, inclusive comentó que no vio en ningún momento a Christian Cueva dentro de la discoteca de Lince.

La expareja de ‘Tomate’ Barraza se mostró sorprendida porque su nombre sonara en este caso, pero confirmó que sí tuvo un contacto con la todavía del “Aladino”. Mencionó que la vio alterada y llorando, por lo que su manera de auxiliarla fue llevándola al box en el que ella estaba para que tomara un vaso con agua, pero no vio nada más.

“Yo solo le dije que se calmara, se sentara, le di agua y esperé que vinieran sus amigos... estaba nerviosa, llorando y temblando. Luego se fue con sus amigas, yo solo la senté, la calmé, le di un poco de agua, pero menciono lo que ya saben todos y se fue, Eso fue todo.”, mencionó en un inicio.

La exintegrante de ‘La Casa de Magaly’ aclaró que en ningún momento vio a Christian Cueva en la dicho local: “Yo a Cueva nunca lo vi, solo a ella (Pamela López), mal”, explicó.

El periodista de ‘Magaly TV la Firme’ le preguntó si cuando auxilió a Pamela, la trujillana le contó la agresión que habría sufrido por parte de Cueva. “No nada, de nada, fueron minutos, por eso no sé porque me mencionaron...”, indicó.

Pamela López cuenta detalles de su agresión

Pamela López narró los dramáticos momentos tras descubrir una infidelidad de su esposo con Pamela Franco. Según su testimonio, López intentó evitar que su esposo, en estado de ebriedad, condujera, lo que resultó en una pelea que culminó en una agresión física. Los hechos ocurrieron en el ascensor de su domicilio en Trujillo, según se puede observar en un video divulgado recientemente.

López detalló el incidente en el que su esposo la atacó físicamente después de una acalorada discusión en las escaleras de su dúplex. “Me golpea en las escaleras de mi dúplex, me tira una cachetada. Luego seguimos bajando a la puerta de mi ascensor a la sala y me vuelve a agredir, tirando dos cachetadas en la cara y una en la cabeza”, comentó López.

Decidida a evitar una potencial tragedia, López siguió a su esposo hasta la planta baja del edificio para impedir que el conserje le entregara las llaves del automóvil. Explicó su reacción a los eventos con la preocupación de que su esposo, embriagado, podría haber causado un accidente fatal al intentar conducir.

“Yo bajo con él porque, a pesar de todo, tenía miedo de que maneje ebrio y pueda matar a alguna persona. Bajé a pedirle la llave al conserje, y yo reacciono así porque ya había una persona que podía defenderme”, agregó López.

El video del ascensor muestra el momento en que el esposo de López la golpea, corroborando las declaraciones de ella sobre la agresión. Este incidente ha generado una gran atención mediática y reabierto debates sobre la violencia doméstica y la importancia de actuar en situaciones de peligro inminente.

Los primeros episodios de violencia que vivió Pamela López junto a Christian Cueva a inicios de su relación. ATV.

Canales de ayuda

Si eres víctima de violencia contra la mujer o violencia familiar, hay varios canales de ayuda disponibles. La Línea 100, un servicio gratuito y confidencial, opera las 24 horas del día en quechua, aimara y castellano, ofreciendo orientación, consejería y soporte emocional.

Además, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) brindan atención integral, incluyendo asesoría legal y apoyo emocional, en todo el país de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:15 p.m. Los CEM en comisarías están disponibles las 24 horas. Puedes obtener más información llamando al (01) 419 7260.

El Servicio de Atención Urgente (SAU) también ofrece apoyo inmediato, facilitando el acceso a la justicia y protección. Asimismo, el Chat 100 brinda orientación psicológica para situaciones de riesgo o violencia en relaciones de enamoramiento o noviazgo.