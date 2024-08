En una impactante entrevista con Magaly Medina, Pamela López narró los episodios de violencia que vivió a lo largo de su relación con Christian Cueva. La conversación se llevó a cabo el martes 20 de agosto, un día después de que López denunció públicamente al padre de sus hijos de haberla agredido físicamente por el futbolista.

De acuerdo a Pamela, este no fue el primer episodio de agresión física y verbal por parte del deportista trujillano. La madre de familia reveló que desde que comenzó su relación con Cueva en 2013, ha sido víctima de constantes episodios de violencia familiar.

“Llevo muchos años siendo víctima de violencia familiar, no recuerdo exactamente la primera vez que él ejerce violencia sobre mí, pero sí recuerdo el país donde fue. Fue en nuestra primera convivencia en Chile, cuando éramos enamorados en el 2013″, contó.

Primeros episodios de violencia

La madre de familia detalló que el primer incidente de agresión ocurrió cuando se mudaron a Santiago de Surco, poco después de que Cueva comenzara a jugar para el club Unión Española en Chile. Durante esta primera convivencia, López descubrió conversaciones entre Cueva y su exenamorada de Trujillo, lo que desató una reacción violenta por parte del futbolista.

“Vino la policía, los carabineros, porque yo le había descubierto conversaciones con otra persona. Ante mis reclamos se desató, me golpeó, me levantó la mano, me tiró cachetadas, me agarró de los pelos”, relató.

El incidente fue tan grave que los vecinos alertaron a las autoridades. Pamela recordó cómo la policía chilena llegó a su hogar y la instaron a denunciar a Cueva, pero ella desistió, temiendo las repercusiones que esto tendría en la carrera del futbolista. “Me llevaron a denunciarlo, pero yo me opuse por temor, miedo, porque no quería perjudicarlo”, dijo con la voz entrecortada.

Los primeros episodios de violencia que vivió Pamela López junto a Christian Cueva a inicios de su relación. ATV.

El ciclo de violencia estaba relacionada con el alcohol

Pamela López señaló que después de cada episodio de violencia, Cueva siempre le pedía disculpas, aunque estas muchas veces eran acompañadas de excusas y mentiras. “Me pedía perdón, a veces con mentiras, decía que no era él sino sus compañeros. Era mitómano”, explicó Pamela, quien soportó estos ciclos de agresión y arrepentimiento por años.

La madre de familia también comentó que los episodios de violencia eran frecuentes cuando Cueva estaba bajo la influencia del alcohol o cuando López descubría nuevas infidelidades. “Muchas veces era porque le descubría las infidelidades, conversaciones, o me contaban cosas y le increpaba. Las otras veces era porque estaba en estado de ebriedad, la mayoría de las veces”, explicó.

Christian Cueva fue llevado a la Copa América 2024 por Jorge Fossati, pese a no tener club - Créditos: Getty Images.

Secuelas físicas y psicológicas

Pamela López confesó que las agresiones no solo fueron emocionales, sino que también la dejaron con secuelas físicas. “Christian Cueva me dejaba muy mal físicamente. Moleteada la cara, las piernas. Llegó a patearme, no era constante, pero sí hubo oportunidad de patearme”, detalló.

A pesar de que estos episodios no eran constantes, López mencionó que siempre ocurrían en momentos clave de tensión dentro de la relación, ya sea por las infidelidades del futbolista o cuando él estaba bajo los efectos del alcohol. “No era siempre, pero cada vez que ocurría, me dejaba muy mal”, agregó.

A lo largo de la entrevista, Pamela López dejó en claro que, a pesar del miedo que ha sentido durante todos estos años, ha decidido alzar la voz para protegerse a sí misma y a sus hijos. “Llevo mucho tiempo callando y soportando, pero ya no más”, expresó con firmeza.

La denuncia reciente presentada en el hotel de Miraflores fue un punto de quiebre para López, quien, después de años de soportar el abuso, decidió tomar acciones legales. “Ya no puedo seguir permitiendo que esto siga sucediendo. Tengo que pensar en mis hijos y en su bienestar”, afirmó.

Pamela López confiesa que Christian Cueva está en bancarrota: “Nunca supe en qué gastaba el dinero”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Canales de ayuda en caso de violencia

Si eres víctima de violencia contra la mujer o miembros de tu familia, puedes comunicarte de manera completamente gratuita con la Línea 100, que ofrece información, orientación, consejería y apoyo emocional en quechua, aimara y castellano para quienes lo necesiten, las 24 horas del día, todos los días de la semana.

También puedes acudir a uno de los Centros de Emergencia Mujer (CEM), que brindan atención integral y multidisciplinaria a sobrevivientes. Estos centros ofrecen asesoría legal, apoyo emocional y asistencia social en todo el país. Están disponibles de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:15 p.m., y aquellos ubicados en comisarías operan las 24 horas del día. Para más detalles, puedes comunicarte al (01) 419 7260.

Asimismo, el Servicio de Atención Urgente (SAU) ofrece asistencia inmediata a víctimas de violencia de género, ayudando en el acceso a la justicia, la protección y la recuperación.

Finalmente, si te encuentras en una situación de riesgo o violencia en una relación de pareja, puedes obtener información y orientación psicológica para ti o para quienes lo necesiten a través del Chat 100, disponible en el siguiente enlace.