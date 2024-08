Peruanos emigran más a Estados Unidos y España: ¿Cuál es el sueldo mínimo en estos países?

¿Cuánto se puede ganar en dólares y euroes en Estados Unidos y España, según el sueldo mínimo? - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Díaz/Wikipedia

Millones de trabajadores peruanos esperan que en septiembre el acuerdo al que llegarán en el Consejo Nacional de Trabajo sobre el aumento del sueldo mínimo, el cual actualmente lleva más de dos años en S/1.025, en un contexto en que la pobreza ha aumentado y la canasta básica, así, se ha encarecido.

Mientras algunos congresistas esperan que se considera un monto de S/1.500 y mayor, los representantes de los trabajadores buscan que este salario equivalga a una canasta básica familiar, de S/1.784. Por su lado, los empresarios, formales y de empresas inclusive medianas y pequeñas, no creen que sea un momento para incrementar este monto.

Así, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, buscará que se llegue a un consenso en el CNT, para que, como señaló la presidenta Dina Boluarte en su Mensaje a la Nación, se pueda “efectivizar” un alza de la RMV (remuneración mínima vital) a más tardar el último trimestre del año. En este contexto, miles de peruanos emigran buscando oportunidades de trabajo en otros países. Dos de los principales destinos son Estados Unidos y España. ¿Cómo es el sueldo mínimo en estos y cómo se compara al peruano?

Dina Boluarte ha asegurado que la RMV se suba a más tardar el último trimestre del 2024. - composición Infobae/Edwin/Andina/Infobae/Paula Díaz

Sueldo mínimo en Estados Unidos

Para entender cuánto es el sueldo mínimo en Estados Unidos, primera se debe saber que hay dos formas de entenderlo. Una, por el salario mínimo federal, y otra, por el salario mínimo estatal.

El salario mínimo federal, una tarifa que se aplica para los trabajadores cubiertos no exentos, es de US$ 7,25 por hora. Es decir, si se trabaja 26 días del mes, de 30, a ocho horas por día, se podría acumular un sueldo de US$ 1.508.

Si se toma en cuenta los salarios por Estado, sin embargo, se podría ganar un sueldo mínimo mayor. La división de “salario y horas” lista los siguientes sueldos mínimos aquí: https://www.dol.gov/agencies/whd/minimum-wage/state. Estos son los más altos, por hora.

Columbia, US$ 17,50

Washington, US$ 16,28

California, US$ 16,00

New York, US$ 15,00 y US$ 16,00

Oregon, US$ 14,70, US$ 15,95 y US$ 13,70

Connecticut, US$ 15,69

New Jersey, US$ 15,13

Massachusetts, US$ 15,00

Maryland, US$ 15,00

Colorado, US$ 14,42

Maine, US$ 14,15

Hawaii, US$ 14,00

Illinois, US$ 14,00

Rhode Island, US$ 14,00

En Estados Unidos, el sueldo mínimo federal es de S/7,25. - Crédito Brandon Granger/Calder Brothers Corporation/Handout via Reuters

Sueldo mínimo en España

Como se sabe, el Consejo de Ministros de España aprobó un incremento del salario mínimo el pasado 27 de diciembre de 2023. Esto supuso un incremento del 5% del salario mínimo interprofesional (SMI), una cifra que supuso un alza de 54 € mensuales. Esta nueva medida entró en vigencia desde el 1 de enero de 2024.

Así, el sueldo mínimo de España está en 1.134 €. Dado que un euro equivale a S/4,120 (si vendes un euro, esto te darán en soles), el salario equivaldría a S/4.672.08

El sueldo mínimo en España es de 1.134 €. - Crédito Lorena Sopêna/Europa Press

¿Cómo se compara con el sueldo mínimo peruano?

El sueldo mínimo en Perú es S/1.025, que equivale, a la fecha, a US$ 273. Así, siendo la jornada laboral de 48 horas semanales máximo, se trabajan aproximadamente 26 días en un mes de 30 días. Así, el sueldo mínimo por día trabajado que se ganaría es de US$ 10,5. Mientras, por hora se ganaría US$ 1,31. Comparado al salario mínimo federal, este es de seis veces mayor que lo que se paga en el país extranjero.

Mientras, si se compara el peruano al salario mínimo interprofesional de España, S/4.672.08, este es 4,6 veces mayor que el salario de S/1.025

Sin embargo, se debe considerar también que el costo de vida en Estados Unidos es mayor, con respecto a su moneda. El salario no debería ser la única medida para comprar cuánto el sueldo alcanza para vivir en la zona a la que uno decida mudarse para trabajar. Lo mismo aplica para España.