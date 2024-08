Christian Cueva se defiende de acusaciones en su contra: “Aclararé los hechos ante las autoridades”

Christian Cueva se defiende de acusaciones en su contra.

Luego de que el lunes 19 de agosto, Pamela López tomara valor al denunciar pública y legalmente a Christian Cueva por violencia física y psicológica, se ha quedado a la expectativa la versión del futbolista respecto a este tema. El mismo día, el volante era presentado en el Club Cienciano como el nuevo fichaje, pero le duró poco.

Es así que la tarde de este martes 20 de agosto, a través de su cuenta de Instagram, Christian Cueva compartió un extenso comunicado. Allí asume la responsabilidad de las acusaciones en su contra, pero también afirma que la violencia no tiene por qué ser excusada.

“La violencia es inexcusable y mi conducta, aunque no haya sido espontánea, sino en respuesta, también lo es”, comenzó en su escrito.

Sin embargo, más adelante trata de defenderse de las acusaciones en su contra. Además de ser señalado como un hombre violento y hasta algunos lo han catalogado como delincuente o abusador, afirma que tomará medidas para defenderse. Resaltó que es una persona que tiene defectos, pero aclarará todo lo que se ha dicho.

Christian Cueva publicó un comunicado en sus redes sociales en el que asume responsabilidad por su conducta y solicita continuar jugando al fútbol.

“He sido tildado de muchas cosas malas, defectos que seguramente tengo y ahora se me acusa de abusador y no creo serlo. Sé que tengo una personalidad compleja que va más allá de lo que se puede ver de mí y me hago y haré responsable de mis actos, lo que no implica que deje de defenderme y busque aclarar, ante las autoridades, aquellos hechos que no se han contado de la manera en que ocurrieron o que simplemente no ocurrieron”, menciona en un inicio.

Seguido, deja entrever que lo que se ha mostrado no sería lo que realmente pasó. Pese a esta afirmación, se anima a pedir perdón por sus actitudes. “Por todo ello, por lo que pasó, lo que pasó diferente y hasta por lo que no pasó, pido perdón”, expresó.

Incluso, aprovechó su descargo para pedir que lo dejen jugar al fútbol, pues es una de las cosas que más ama, junto a sus hijos.

Christian Cueva fue despedido de Cienciano a menos de un día de su fichaje tras denuncia por violencia familiar.

Aclara sus problemas con el alcohol

En más de una ocasión, se ha criticado a Christian Cueva por, aparentemente, tener problemas con el alcohol. En diversas ocasiones ha sido captado bebiendo licor en situaciones de concentración o evidenciando que, a causa de las bebidas alcohólicas, su rendimiento en las canchas no ha sido el mejor.

Tras todas estas críticas, también se defendió y expuso al público su historial médico. En este escrito se deja en claro que padece de depresión crónica, lo que le genera inestabilidad emocional cognitiva, alteraciones de sueño, consumo del alcohol y problemas en la relación de pareja.

“Hoy quiero abrir mi historial médico y someterme a cuanta pericia se disponga. Lo hago, no con el propósito de que se me exonere de culpa, sino simplemente para que se vea que la situación es más compleja de lo que parece y que, aunque uno quiera, a veces los problemas internos ganan”, acotó en su comunicado.

Según un diagnóstico, Christian Cueva sufre de depresión crónica.

Finalmente, reflexionó sobre su vida personal y afirmó que es un hombre que ha salido adelante en medio de sus limitaciones familiares. Por ello, resalta que espera convertirse en una mejor persona por su familia y sus hijos.

“Hoy, más que nunca, sé que soy solo un chico de uno de los barrios más pobres y humildes del Perú, que creció en medio de los problemas que millones de niños y jóvenes peruanos padecen y que tuvo la suerte de jugar bien al fútbol. Sé que aún me queda una chance de lograr que esto no sea una condena, sino un verdadero honor y ojalá, un motivo de orgullo para mis hijos, no por los triunfos, sino porque su padre logró ser, finalmente, mejor persona”,