Salsera acusa a Yahaira Plasencia de haberse metido en su relación

Ayleen Flores confiesa que Yahaira Plasencia se metió en su relación. Chimi Churri

Pese a que la infidelidad data del año 2018, Ayleen Flores, salsera que fuera parte del staff de Alma Bella, decidió romper su silencio este año. A través de su cuenta de TikTok publicó un extenso video donde cuenta que su pareja la traicionó con una reconocida salsera. En aquel momento prefirió no mencionar el nombre, pero dio detalles de quién se trataría.

Meses después, en agosto, Ayleen Flores decidió señalar directamente a Yahaira Plasencia de haberse metido con su entonces pareja, coreógrafo y bailarín profesional. En anteriores entrevistas, la salsera siempre optó por mantener el nombre en reserva, sin embargo, en conversación con el programa Chimi Churri, la joven terminó revelando más datos sobre el hecho que le causó mucho dolor en el pasado.

“Es clarísimo quién es, no puedo decir nombres, no me puedo involucrar”, se le escucha decir en un principio. “¿En algún momento tú recibiste algún tipo de amenaza directa o indirectamente de Yahaira?”, le preguntó el conductor Omar Chauca. “No, no, no, ella simplemente negó todo, siempre negó todo.. Y ya dije Yahaira”, respondió Ayleen, quien tras darse cuenta de que ya había revelado el nombre, continuó con sus acusaciones.

Yahaira Plasencia es acusada de haberse metido con bailarín que tenía pareja.

“Si me pasa algo, va a ser definitivamente por alguna influencia que tenga ella”, remarcó.

En otro momento, la cantante negó que Yahaira Plasencia le haya escrito al saber que sabía de la infidelidad. “Ella siempre ha negado como digo, se limpia de lo que hizo, era una persona que incluso decía que admiraba mi relación. ¿Cómo era? Era fan de la relación”, dijo entre risas, recordando la frase de Ángela Aguilar cuando fue consultada por la relación de Christian Nodal y Cazzu.

Ayleen Flores tampoco negó cuando Omar Chauca reveló el nombre de la persona involucrada, su expareja. “Si ella te decía esos comentarios, era porque William (Maggio) ya trabajaba con ella”, le consultó.

Yahaira Plasencia y su orquesta cuando se lanzó de solista.

“Sí, ahí ya trabajaban”, respondió la cantante. “En el tiempo que ellos ya estaban en algo, me ponía peros, y ya no podía ir a verlo. Es más, hay veces en donde le decía ¿dónde vas a estar? No que se canceló el show”, contó la artista, explicando que ahí empezó a sospechar.

Tal fue su inseguridad que le puso Google Maps a su entonces pareja, descubriendo más y más actitudes sospechosas de su entonces pareja. “Yo caí en un círculo vicioso de toxicidad”, dijo.

Ayleen Flores cuenta cómo se enteró de infidelidad

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, en el mes de abril del 2024, Ayleen Flores habló por primera vez de la infidelidad que sufrió departe de su pareja junto a “una cantante que recién se había hecho solista, salsera”.

“Esa chica tenía sus antecedentes, ya era famosita, y no necesariamente por ser cantante, sino por sus cositas”, se le escucha decir a Flores.

La cantante indicó que su intención no era colgarse de nadie, de lo contrario ya se hubiera ido al programa de Magaly Medina para contar su verdad. “Ahora lo cuento porque quiero, porque es Mercurio retrógrado, y porque puedo contarles el chimi chimi que yo quiero, porque es mi vida y son mis cosas”, indicó Ayleen, dando paso a su testimonio.

Según cuenta la salsera, los inicios de su novio en la orquesta de la “conocida salsera” eran normales. Él llegaba emocionado a su casa para contarle su día, pues convivían en aquel entonces. Sin embargo, “de un momento de la nada llegaba tarde, andaba en el celular, ya no hablaba conmigo y me mentía mucho”.

Pese a que tenía sus sospechas, accedió a conocer a “la famosa”. “¿Sabes qué me dijo? ‘Ay, hasta que por fin conozco a la famosa Ayleen, no sabes lo mucho que tu novio me ha hablado de ti. Te envidio, tienes a alguien que te ama mucho, que siempre está preocupado de ti y es fiel’. Señores, eso olía peor”, sentenció Flores, resaltando que optó por seguirle la corriente.

Ayleen Flores cuenta que su novio le fue infiel con una salsera. TikTok @ayleenflores

La cantante comprobó la infidelidad cuando su novio viajó a provincia de gira con la orquesta de la “conocida salsera”. Ayleen explica que su pareja no le respondía las llamadas, finalmente alguien le dijo que estaba siendo traicionada por el bailarín y su jefa.

La artista cuenta que cuando su novio llegó a Lima le revisó el celular, logrando hacerle pantallazos a las conversaciones donde la “famosa salsera” le decía al bailarín que lo extrañaba y le pedía que borre las conversaciones porque no quería tener problemas con su enamorada.

Ayleen relata también que llegó a tal grado de toxicidad que compartió la ubicación de su novio sin que él lo sepa. Es por ello que logró saber que en una de sus desapariciones, el bailarín estuvo durante muchas horas en el departamento de su jefa. “Su ubicación marcaba Salaverry, obviamente el departamento de la tipa. Yo me quedaba mirando que eran las 7 de la mañana (y seguía ahí)”, contó.

Novio reconoció a Yahaira Plasencia como la otra

El coreógrafo terminó aceptando su infidelidad tiempo después, cuando Ayleen lo encaró. “Él estaba durmiendo cuando yo fingí que me llegó un mensaje anónimo y lo desperté abruptamente. Le dije: Me ha llegado un mensaje, me están diciendo que me van a mandar pruebas de que me has engañado con la tipa esa, o sea su jefa’. Como estaba medio dormido, dijo: No, no, te lo juro, solo fue una vez. Empezó a hablar”, detalló.

Flores contó que el padre de su novio le pidió que perdone a su hijo. “¿Y a que no saben? Regresé con él tres años”, concluyó.

El video de casi 9 minutos causó impacto en el medio musical y del espectáculo. Sin embargo, no se dijo mucho porque en ese entonces la cantante optó por no mencionar a Yahaira Plasencia, pese a que había dado pistas.

“Buscando al susodicho, también en San Google, encontramos que fue parte de la orquesta de Yahaira Plasencia. La chica Ayleen dice en su TikTok que todo esto pasó en 2018. Cuando googleamos ‘William Maggio Yahaira’ internet nos bota esta historia”, escribió Ric La Torre, en aquella ocasión.