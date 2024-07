Yahaira Plasencia no cantó en Premios Juventud 2024, pero destacó su origen peruano: “Soy de barrio, del Rímac”

Yahaira Plasencia en los Premios Juventud 2024 | TikTok/@yahalovers.vip.oficial

Yahaira Plasencia asistió a los Premios Juventud 2024, una importante ceremonia que se llevó a cabo el pasado jueves 25 de julio en el Coliseo José Miguel Agrelot. Aunque en esta edición la cantante peruana no se presentó sobre el escenario como en ocasiones anteriores, hizo de todo para que su presencia no pasara desapercibida.

En la alfombra roja, la salsera deslumbró con un arriesgado conjunto de dos piezas que captó la atención de los medios y asistentes. Yahaira Plasencia también se lució al lado de Sergio George, quien fue su productor musical hasta hace poco, mostrando que la relación profesional entre ambos sigue siendo amistosa.

La cantante peruana Yahaira Plasencia junto a su exproductor Sergio George en los Premios Juventud 2024, mostrando una relación profesional amistosa.

Además, la artista aprovechó las cámaras internacionales para dar diversas entrevistas, en donde habló sobre su carrera y su participación en la canción “La vida es una fiesta” del reguetonero Wisin. “Estoy contenta de estar aquí. Acabamos de estrenar la canción, así que ya la pueden escuchar en todas las plataformas digitales, estoy feliz por eso”, mencionó a la prensa.

Yahaira Plasencia no dudó en destacar su origen y sus logros musicales. “Esta es mi segunda vez en Premios Juventud, hice un homenaje en el 2022 con Luis Figueroa y muchos artistas más. A mí me encanta la salsa, soy del barrio del Rímac, en Lima, Perú. Siempre he crecido con la salsa, a mi papá le encanta la salsa y a mi mamá también, entonces trabajar con Sergio George, que es uno de los grandes en la música tropical, es un honor”, dijo.

Yahaira Plasencia habló sobre su carrera y su colaboración en la canción “La vida es una fiesta” con Wisin en diversas entrevistas durante los Premios Juventud 2024.

“Con Sergio vengo trabajando casi cuatro años y ahora está haciendo disco con varios artistas urbanos, ayer cerró con Anitta. Entonces, el estar yo presente en este disco con Wisin es un paso grande para mi carrera, quiero seguir luchando y seguir avanzando, no es fácil. Estoy feliz, las oportunidades hay que aprovecharlas”, añadió la popular cantante, conocida en nuestro país como ‘La Patrona’.

Yahaira Plasencia no cantó en los Premios Juventud

Aunque muchos esperaban verla sobre el escenario, ya que su voz forma parte de la canción, Wisin y Sergio George abrieron los Premios Juventud con el sencillo tropical “La vida es una fiesta” sin Yahaira Plasencia. La peruana vio la presentación desde su sitio. Sin embargo, en todo momento se mostró orgullosa del show que dieron sus colegas, apoyando y celebrando sus logros.

El paso de Yahaira Plasencia por los Premios Juventud fue corto pero significativo para su carrera musical. La cantante continúa destacándose en la escena internacional, aprovechando cada oportunidad para promover su música y su talento, demostrando que su esfuerzo y dedicación están rindiendo frutos.

Yahaira Plasencia deslumbró en la alfombra roja de los Premios Juventud 2024 con un arriesgado conjunto de dos piezas.

¿Por qué Yahaira Plasencia no se presentó en gala?

Yahaira Plasencia también reveló detalles detrás de su ausencia en el escenario durante los Premios Juventud 2024. Antes de que se llevara a cabo la gala, la cantante explicó en el programa ‘América Hoy’ que no podía presentarse junto a Wisin y Sergio George debido a un problema con su documentación. Según comentó en vivo, la visa de trabajo necesaria para poder cantar en el escenario no había llegado a tiempo, y la organización exigía este documento para cualquier artista internacional que deseara presentarse en el evento.

“Yo iba a abrir el show con Wisin y Sergio, no dije nada porque hay un tema que quiero explicar que me ha tenido preocupada desde hace como dos semanas. Univisión te pide visa de trabajo para poder cantar y salir en pantalla, entonces, mi visa no llega todavía. Tenemos esperanzas de que llegue mañana al mediodía, dos de la tarde para poder cantar. Si no, lamentablemente, no voy a poder abrir el show con Wisin y por eso he estado todos estos días pidiéndole a la gente que ore por mí”, indicó.

Yahaira Plasencia y los motivos por los que no cantó con Wisin y Sergio George en los Premios Juventud. Instagram