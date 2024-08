Congreso: Proponen multar y retirar del mercado bebidas que se promocionen con frutas sin contener 50% de pulpa

La propuesta viene del parlamentario José Luna de Podemos Perú. Y plantea medidas drásticas, como sacar del mercado, si no se cumple que la bebida tenga el 50% de pulpa si se promociona con la imagen de una fruta. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Congreso/Difusión

El congresista y líder del partido Podemos Perú, José Luna, ha presentado un proyecto de ley que plantea que las bebidas que se venden en Perú y se promocionan usando la imagen de una fruta, ya sea en su etiquetado, en su publicidad o en alguna presentación comercial, deberán contener un mínimo de 50% de pulpa de dicha fruta.

Con esta propuesta (proyecto de ley 8543/2024-CR) se tiene el objetivo, según señala el documento, salvaguardar la salud y los derechos de los consumidores, garantizando que la información proporcionada en las etiquetas y la publicidad de las bebidas sea veraz y precisa, y no pueda llevar a confusiones sobre lo que consumen los ciudadanos.

“Se busca asegurar que las bebidas que se promocionan con la imagen de una fruta contengan una cantidad significativa de pulpa de dicha fruta, promoviendo así la transparencia en la información nutricional y la calidad de los productos alimenticios”, agrega la iniciativa.

Esta medida afectará a los famoso jugos que se venden en los mercados y supermercados. - Crédito Senasa

Alcances del proyecto de ley

Según señala el proyecto, la ley será aplicable a todas las bebidas producidas, importadas, distribuidas y comercializadas en el territorio nacional que utilicen la imagen de una fruta en su etiquetado, publicidad o presentación comercial.

De igual manera, esto hará que sea obligatorio que los productores, importadores y distribuidores de las bebidas reguladas por esta ley declaren en la etiqueta del producto el porcentaje de pulpa de fruta contenida, en un lugar visible y de fácil lectura.

Quienes fiscalizarán que esta norma se cumpla será tanto el Ministerio de Salud (Minsa), a través de sus organismos competentes, como el Instituto Nacional de Calidad (Inacal) y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (lndecopi), según detalla la norma. Inclusive se agrega que estas podrán “realizar inspecciones, análisis y pruebas de laboratorio para verificar el contenido de las bebidas”.

Al menos 50% de pulpa deberán tener las bebidas que se promocionen con la imagen de una fruta. - Crédito Reuters/Mariana Bazo REUTERS

Se podrán multar o hasta sacar del mercado

En su propuesta, el congresista José Luna argumenta que las normas peruanas de publicidad y etiquetado tienen como objetivo principal garantizar la veracidad, claridad y transparencia en la información ofrecida a los consumidores. Esto, sin embargo, no abordan específicamente las bebidas promocionadas con la imagen de una fruta.

“Esta estrategia de marketing se basa en la asociación positiva que los consumidores tienen con las frutas, considerándolas corno sinónimo de nutrición y bienestar. Las imágenes de frutas en el etiquetado y la publicidad sugieren que el producto contiene ingredientes frescos y naturales, lo que influye en la decisión de compra de los consumidores que buscan opciones más saludables”, detalla el parlamentario.

Aquí apunta que “no obstante, esta práctica puede ser engañosa, ya que muchas de estas bebidas contienen mínimas cantidades de pulpa de fruta o, en algunos casos, solo sabores artificiales sin contenido real de la fruta promocionada”.

Indecopi, Minsa y otras entidades fiscalizarían la medida, de aprobarse. - Crédito Indecopi

Dado que esta práctica puede engañar a los consumidores, así como también puede tener implicaciones negativas para la salud pública, la norma plantea que se sancione si no se cumple con poseer el 50% de pulpa de la fruta que se promocione en el etiquetado.

“El incumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente ley será sancionado de acuerdo con la normativa vigente, pudiendo incluir multas, retiro del producto del mercado y otras medidas administrativas pertinentes”, se detalla.

Como se sabe, no son pocas las bebidas que se promocionan con imágenes de frutas, inclusive incluyendo varias en un mismo empaque. Si la norma de José Luna se aprueba, ahora estas tendrán que consignar el 50% de pulpa de todas las frutas que se muestren en su etiquetado, publicidad y más. De no hacerlo, no solo se habla de que se podrá multarlas, sino hasta sacarlas del mercado.