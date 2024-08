Fraude en Venezuela: migrante que vive en Perú hace siete años y su padre muerto figuran como votantes en Caracas

Ender Bracho, un ciudadano venezolano que radica en Perú desde hace siete años, denunció este domingo que figura en el padrón de votantes de las elecciones realizadas el pasado domingo en Caracas, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró como ganador a Nicolás Maduro frente al líder de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia.

En una entrevista difundida este domingo por Punto Final, Bracho indicó que su padre también registra un ticket de votación de los últimos comicios, pese a que falleció años atrás. “El CNE te habilita como votante en un colegio de votación, pero tú tienes que hacer ese trámite. No se ha hecho ese trámite, no lo he hecho y aparezco dentro de las actas de votación [...] Votan muertos, votan personas que no han ido a votar”, dijo.

Al igual que él, cientos de venezolanos en Lima han protestado contra el fraude electoral en los comicios presidenciales de su país y en apoyo a la mayor coalición opositora conformada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, quien convocó a una gran movilización en Caracas.

Los manifestantes se congregaron en los alrededores de la embajada de Venezuela en la capital peruana banderas y carteles que exigían libertad y respeto a su derecho al voto. Algunos grupos rezaron por la paz y la libertad de su país frente a las puertas cerradas de la sede diplomática, ya que su personal abandonó el territorio tras la decisión del dictador de romper relaciones diplomáticas con Perú.

En desarrollo.