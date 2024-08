Ethel Pozo se pronuncia tras no ser invitada a la boda de Melissa Paredes y Anthony Aranda

Ethel Pozo responde por su ausencia en la boda de Melissa Paredes y Anthony Aranda.

Ethel Pozo siempre da de qué hablar con sus opiniones en el programa América Hoy; sin embargo, ahora ha estado en el ojo público por su ausencia en la boda de Melissa Paredes y Anthony Aranda. La hija de Gisela Valcárcel compartió la conducción con la exintegrante de ‘Bienvenida la Tarde’. Ambas fueron presentadoras del espacio ‘América Hoy’.

Aunque en aquella época se creía que eran grandes amigas porque compartían tiempo juntas, fue el momento en el que se difundió el ampay de la modelo con Anthony Aranda que le dijo a Pozo delante de cámaras que estaba separada, la reacción de Ethel fue cuestionarle por qué ella no estaba enterada a lo que Melissa contestó que solo su ‘círculo cercano’ lo sabía. Ese fue el momento en el que se dejó en claro que ambas no tenían una amistad.

Desde entonces, han preferido una no hablar de la otra, aunque Ethel ha dejado entrever que no tiene ningún problema con Paredes, pero no se mostró de acuerdo con su relación con el bailarín. Es así que, para la boda que se realizó el sábado 3 de agosto, muchos bromearon con la ausencia de Pozo.

Ethel Pozo negó haber querido "victimizarse" al llorar por el ampay de Melissa Paredes.

Sin embargo, la figura de América Televisión fue consultada al respecto. Tras la conferencia de prensa de ‘Tu nombre y el mío’, telenovela en la que también participará, la hija de Gisela Valcárcel fue cuestionada por su ausencia en la boda de la exchica reality.

Y es que en la edición del lunes 5 de agosto de ‘América Hoy’, Ethel se ausentó y no estuvo para comentar este tema. Al respecto, la web de América Televisión le preguntó a Pozo su opinión sobre la boda de Melissa y Anthony y la razón de su ausencia en su programa, donde se tocó este tema.

Ethel Pozo dice que no está pendiente del programa de Melissa Paredes.

La comunicadora prefirió evitar referirse directamente al motivo por el que no fue invitada a esta boda, pese a que se consideraba amiga de Paredes. Por ello, prefirió no tocar el tema y aseguró que estaba de viaje y al llegar a Lima solo se presentó en la conferencia de prensa, que era un horario que se cruzaba con el del programa.

“Yo justo he llegado de viaje de madrugada y de frente para el estreno (de Tu nombre y el mío). Estoy muy contenta y no pude ir al programa porque estaba esperando tras bambalinas”, comentó escueta.

Melissa Paredes invitó a clientas de su escuela a la boda

Melissa Paredes y Anthony Aranda tienen una escuela de baile de menores, por lo que la modelo ha hecho un grupo de amigas madres de familia. El día de su matrimonio, la prensa estuvo a la espera de ver a los invitados, la sorpresa fue al ver a muchas de las madres de las menores matriculadas, a quienes conoce hace aproximadamente un año y que decidió incluir en su lista para este día especial.

Al respecto, el creador de contenido, Ric La Torre, cuestionó que este grupo sea invitado y no Ethel Pozo, destacando que a la hija de Gisela la llegó a conocer y compartir con ella por el doble de tiempo.

Ric La Torre habla sobre la boda de Melissa Paredes y Anthony Aranda.

“Aquí hay dos cosas para analizar. Primero, [Melissa] quiere asegurar que las niñas estén matriculadas de por vida en la escuela o segundo, siempre le cayó pésimo Ethel Pozo, que ni en un año logró entrar al círculo cercano porque a estas señoras las invitó al momento más importante de su vida”, mencionó en su canal de difusión.