Melissa Paredes no invitó a Ethel Pozo a su boda, pero sí a las clientas de su academia: “Quiere asegurar matrícula”

Melissa Paredes invitó a las madres de las niñas matriculadas en su academia de baile.

Este fin de semana, la boda de Melissa Paredes y Anthony Aranda en Pachacamac se convirtió en tema de conversación debido a un inusual detalle observado por Ric La Torre. Meses antes del matrimonio, la exmodelo había asegurado que solo invitaría a un reducido número de personas, incluyendo a sus familiares y amigos más cercanos. Sin embargo, la ceremonia contó con la presencia inesperada de varias señoras, clientes de la academia de baile U Move, propiedad de los ahora esposos.

Una de las invitadas reveló a la prensa que conocía a Melissa Paredes desde hacía apenas un año, pero que este breve tiempo fue suficiente para recibir una invitación a la boda exclusiva. Este detalle llamó la atención del influencer de espectáculos, quien consideró extraño que Ethel Pozo, quien fue compañera de Melissa Paredes en ‘América Hoy’, no haya sido incluida en la lista.

“Aquí hay dos cosas para analizar. Primero, [Melissa] quiere asegurar que las niñas estén matriculadas de por vida en la escuela o segundo, siempre le cayó pésimo Ethel Pozo, que ni en un año logró entrar al círculo cercano porque a estas señoras las invitó al momento más importante de su vida”, expresó el creador de contenidos.

Ric La Torre habla sobre la boda de Melissa Paredes y Anthony Aranda.

Como se sabe, luego de que Melissa Paredes fuera captada en una situación comprometedora con Anthony Aranda, Ethel Pozo se mostró visiblemente afectada y sorprendida por la separación de su entonces compañera de Rodrigo Cuba, incluso llegó a romper en llanto. En ese instante, la exchica reality le aclaró de manera distante que solo su “círculo cercano” conocía la ruptura, dejando claro que no la consideraba su amiga, a pesar de la confianza que existía entre ambas y de compartir trabajo en ‘América Hoy’.

Rodrigo Cuba tampoco fue invitado

Rodrigo Cuba no fue invitado a la boda de Melissa Paredes y Anthony Aranda, a pesar de que la exchica reality mantiene una buena relación con su exesposo y su actual pareja, Ale Venturo. Aunque ‘El Activador’ había manifestado anteriormente que no tendría problemas con su asistencia, indicando que no hay conflicto entre ellos, fue la expresentadora de TV quien decidió priorizar su lista de invitados, enfocándose en amigos cercanos y familiares.

“Yo no tendría problema en invitarlos, pero obviamente, es amigos cercanos y familia, por ese motivo no”, señaló la exchica reality en el programa ‘Mande Quien Mande’.

Ale Venturo jugando fútbol con Rodrigo Cuba. | Instagram

El sábado 3 de agosto, fecha en la que Melissa Paredes celebró su segundo matrimonio, Rodrigo Cuba optó por pasar la tarde con su novia Ale Venturo. La pareja compartió varias publicaciones en redes sociales, donde mostraron su felicidad y complicidad, evidenciando que están disfrutando de un momento positivo en su relación amorosa.

¿Cuándo y dónde fue la boda?

Melissa Paredes y Anthony Aranda celebraron su boda, este sábado 3 de agosto, en una lujosa ceremonia en Pachacámac, rodeados de familiares, amigos y varias celebridades peruanas. A pesar de los altibajos en su relación, el emotivo “sí, acepto” conmovió a los presentes. El evento, celebrado en un local popular por su entorno natural, generó gran expectativa entre los seguidores de Paredes, quien había anticipado su importancia en redes sociales.

Melissa Paredes y Anthony Aranda se casaron en Pachacamac. (Foto: Infobae Perú)

La ceremonia dio inicio a la 1 p.m., con Melissa Paredes llegando al altar del brazo de su hermano. Anthony no pudo contener las lágrimas al ver a su amada vestida de blanco. El momento culminante llegó con las palabras de la autoridad presente: “No habiéndose encontrado impedimento legal y en representación del doctor Carlos Anchorena, alcalde de Miraflores, es un placer declararlos desde este momento, casados”.

Además de la ceremonia, el evento incluyó espectáculos y presentaciones de amigos y artistas, para hacerlo inolvidable. Paredes y Aranda también sorprendieron a los invitados con una coreografía especial durante el baile de novios, comenzando con un tema de Daddy Yankee y luego pasando a una sensual bachata, que, según Ric La Torre, simbolizaba el momento en que se conocieron en ‘El Gran Show’.

Melissa Paredes y Anthony Aranda realizan su primer baile de bodas. (Foto: Captura de TikTok)