Magaly Medina expone detalles comprometedores sobre cantante de ‘Puro Sentimiento’ y Christian Domínguez. (Captura: Magaly TV La Firme)

En un giro inesperado durante su programa del 25 de julio, Magaly Medina sorprendió a los televidentes al revelar detalles sobre la relación entre Molly, una de las integrantes de ‘Puro Sentimiento’, y el cantante Christian Domínguez. La conductora expuso que la cantante, de 22 años, había tenido un rol destacado en su vida personal, especialmente cuando enfrentó problemas con Pamela Franco tras el ampay.

Durante la transmisión en vivo, Medina interrogó a la cantante sobre su cercanía con el conductor de ‘Préndete’ y la revelación fue directa. “¿Es cierto que tú eres la engreída de Christian Domínguez?”, preguntó la periodista, a lo que Molly respondió afirmando que tenía mucha confianza con el cantante, aunque enfatizó que era de manera amistosa. “La verdad es que no, yo tengo mucha confianza con él. Pero de buena manera, por favor”.

La situación se complicó aún más cuando Magaly Medina reveló una información inesperada. Según la periodista, sus ‘urracos’ le proporcionaron datos que indicaban que la joven apoyó a Domínguez después de ser expulsado de la casa de la madre de su última hija, tras ser captado siéndole infiel.

“Cuando Pamela lo botó, tú le diste hospedaje, ¿no? Yo solo digo lo que me acaban de informar, mis urracos son bien chismosos, así que esta era Molly y mira ya habíamos escuchado hablar de ti”, continuó Medina, revelando que Molly había alquilado un departamento a Domínguez en ese momento.

La respuesta de la cantante fue evasiva: “La verdad es que viví ahí, pero nosotros no estábamos tan cerca. Christian es muy bueno, y Pamela también es mi amiga”. “Yo no he hecho nada malo por si acaso”, mencionó la joven.

Por último, la conductora envió un mensaje Karla Tarazona, advirtiendo que mirara su programa y a la integrante de ‘Puro Sentimiento’: “Mira esta orquesta Karla”, mencionó la comunicadora entre risas. Como se sabe, Christian y Tarazona estarían en medio de una supuesta reconciliación.

Christian Domínguez revela por qué no iría al programa de Magaly Medina

Hace poco, el cantante de cumbia Christian Domínguez explicó en el podcast OUKE de Carlos Orozco las razones por las que evitaría una entrevista con la conductora Magaly Medina, mostrando su preocupación por su posible reacción durante la conversación.

Lejos de mostrarse dispuesto a participar en el programa de Medina, Domínguez fue contundente en su respuesta. “Soy un ser humano, entonces yo no sé qué tan bien me iría en una entrevista. Una cosa es que alguien me diga algo de mala manera,” expresó al inicio, dejando claro que sus reservas no están tanto en las preguntas que se le puedan hacer, sino en la dinámica de la conversación.

Domínguez también manifestó su preocupación sobre cómo podría reaccionar ante los comentarios de Magaly durante una entrevista en vivo. “Lo que temo es cómo yo pueda reaccionar a estas palabras”, subrayando que su mayor temor radica en su propia respuesta emocional a las posibles críticas o preguntas incisivas de la conductora. Aunque aseguró que no tiene problemas en escuchar preguntas o críticas de personas que no son cercanas a él, enfatizó que su reacción dependería mucho del tono y la manera en que se le dirijan estas palabras.

“Yo tengo miedo a una reacción mala mía, para que arriesgarme a ir a un lugar donde puedo recibir(...). Puedo sentarme a escuchar todo lo que me digas y decir tiene razón. Una cosa es como lo digas y si me lo dices de una forma chévere te digo tienes razón”, expresó.

Christian Domínguez y la razón por la que no va al programa de Magaly Medina.