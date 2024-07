Abren procedimiento disciplinario contra médico que ‘resucitaba’ muertos para cobrar más de S/ 28 millones en seguros

Médico legista deberá afrontar un proceso disciplinario al ser acusado de 'resucitar' fallecidos. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

El Ministerio Público, a través de la Secretaría Técnica, inició un procedimiento administrativo disciplinario contra el médico legista Edgar Eduardo Poma Condori, acusado de ‘resucitar’ personas fallecidas para estafar a las aseguradoras, con la finalidad de cobrar millonarias sumas de dinero.

Como parte de las medidas, también se dispuso que no acuda a realizar sus funciones en la Unidad Médico Legal I Jorge Basadre - Tacna, a fin de que no obstaculice la investigación. Según las investigaciones preliminares, Poma Condori habría realizado necropsias y emitido certificados de defunción de personas en distintas ocasiones.

De acuerdo al reportaje de Cuarto Poder, el funcionario público formaría parte de una presunta organización criminal que tendría a otros cómplices, en diferentes institutos de Medicina Legal en todo el país. La agrupación habría aprovechado que distintas personas no registraban los decesos de sus familiares, ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), para usar los nombres de los fallecidos, inscribirlos a un seguro previsional y, finalmente, “volver a matarlos”. Este esquema de corrupción les permitió cobrar casi 30 millones de soles a empresas aseguradoras.

Fuente: Cuarto Poder

La Asociación Peruana de Seguros (APS), que agrupa a 15 compañías, identificó al menos 31 casos entre 2017 y 2018 donde el médico Edgar Eduardo Poma Condori tuvo un rol crucial. Carmen Velarde, jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), señaló que Poma Condori tenía acceso a la base de datos oficial de Reniec. Los peritos del organismo hallaron irregularidades en los documentos fraudulentos, tales como trazos y tintas inconsistentes.

“Tomaba la identidad del fallecido, contrataban un seguro, luego le creaban familiares ficticios y lo mataban nuevamente para cobrar el seguro”, explicó al dominical. “Estos certificados de los casos investigados han sido firmados por un médico, un médico que trabaja en medicina legal, entonces hablamos de un acto de corrupción muy grande”, declaró Velarde.

“No hay forma de que Poma diga que no es su firma. Las actas falsas emitidas por él ya fueron anuladas y por eso ha sido denunciado”, agregó la funcionaria.

Foto: Cuarto Poder

Uno de los casos emblemáticos es el de Lino Huamaní Hilares, fallecido por electrocución el 12 de diciembre de 2018. Su muerte fue certificada por Poma Condori, quien luego volvió a certificar su muerte el 30 de septiembre de 2020 por neumonía debido a COVID-19. Otro caso similar es el de Ronal Hancco Gallegos, quien, según un certificado firmado por Poma Condori, murió por un impacto de arma de fuego el 6 de noviembre de 2013. No obstante, el mismo médico certificó nuevamente su muerte el 20 de febrero de 2023 por neumonía por COVID-19.

Poma Condori reconoció su firma en los documentos, pero se defendió diciendo: “No creo que haya hecho algo ilegal. En ejercicio de mi profesión he firmado muchos documentos”. A pesar de ser central para las investigaciones del Ministerio Público, no posee una habilitación vigente. Poma Condori está por asumir la jefatura de la unidad de Medicina Legal de la provincia Jorge Basadre, en Tacna.

Los documentos que firmó permitieron calcular que el fraude alcanza los 28.2 millones de soles en cobros indebidos a aseguradoras. Las autoridades sospechan que la red criminal incluye a otros médicos con acceso al Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), quienes pueden identificar personas no inscritas como fallecidas ante Reniec.