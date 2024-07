Yahaira Plasencia responde a Magaly Medina por criticar su retoque de labios: “Es mi decisión”

Yahaira Plasencia responde a las críticas de Magaly Medina. (Foto: Captura de TV)

Yahaira Plasencia viene enfrentando duras críticas en las redes sociales por el look que llevó durante su paso por los Premios Heat. Ella dio a conocer que el vestido que lució fue un diseño del peruano Álex Segura. Además, ya sabía el revuelo que iba a causar su vestimenta en el Perú.

“El outfit es de Álex Segura, todo el mundo me dice que está espectacular, seguro que en Perú me lo van a criticar, pero no importa yo me siento muy bien, ahí le hemos agregado sus accesorios”, dijo sobre el look que llevó para esta premiación.

Asimismo, la salsera se animó a responderle a Magaly Medina, quien se refirió a su retoque estético, pues a más de una ha sorprendido el volumen de sus labios, así como las carillas que se ha puesto en su dentadura.

“Hay que amarnos como somos. Mira, es mi cuerpo y si quiero hacerme un retoquito es mi decisión, no hablemos de cosas negativas”, respondió Yahaira Plasencia en conversación con el diario Trome.

Finalmente, la salsera dio a conocer que luego de asistir a los Premios Heat, en Punta Cana, la próxima ciudad a la que se dirigirá será Miami, para luego trasladarse a Puerto Rico. Además, reveló que ya dejó grabado el nuevo capítulo de su podcast y lo estaría estrenando en los próximos días.

Yahaira Plasencia y su reflexión en los Premios Heat

Yahaira Plasencia, la popular cantante peruana, se encontraba en República Dominicana por los Premios Heat cuando, hace unos días, sorprendió a todos durante una conferencia al compartir los difíciles momentos que vivió en 2016. La artista habló sobre la presión y el acoso que enfrentó “por parte de la prensa y seguidores” tras su infidelidad a Jefferson Farfán, conocido como la ‘Foquita’, que la convirtió en una persona mediática.

“Entonces yo caí en depresión, como dos meses estuve internada”, reveló Plasencia, generando gran controversia en la farándula nacional. La cantante explicó que lleva siete años combatiendo el ‘hate’ y cómo la exposición mediática ha afectado su vida personal. “No tenemos una vida privada y tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos”, añadió, mostrando la vulnerabilidad que sienten muchas figuras públicas.

Yahaira Plasencia y su colaboración con Wisin

Yahaira Plasencia no puede ocultar su emoción ante la próxima colaboración con el reconocido artista internacional Wisin. El nuevo tema, titulado “La vida es una fiesta”, será lanzado el 24 de julio a través de todas las plataformas de música digital y formará parte del álbum ‘Ataca Sergio’. Plasencia asegura que la canción transmitirá un mensaje positivo para todos sus seguidores.

En sus declaraciones, Yahaira enfatizó que este proyecto es un hito significativo en su carrera y representa un gran logro para el talento musical del Perú. La artista destacó la importancia de la colaboración con Wisin, subrayando que trabajar con un artista de su calibre es un sueño hecho realidad y un paso crucial para su crecimiento profesional.

Yahaira Plasencia llegó a los Latin American Music Awards 2024 gracias a Sergio George. La cantante desfiló por la alfombra roja.