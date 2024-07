Samahara Lobatón y Bryan Torres regresan de Argentina con signos de haber peleado

Samahara Lobatón y Bryan Torres regresan de Argentina con signos de enfado. | Instagram

Samahara Lobatón y Bryan Torres fueron captados en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, tras su regreso de unos días en Argentina. La influencer y el cantante generaron nuevamente polémica al protagonizar una situación tensa. Las imágenes, difundidas por Instarándula, mostraban un ambiente de incomodidad entre la pareja.

A pesar de haber sido vistos muy felices y tomados de la mano antes de partir a Buenos Aires para la gira del artista con la orquesta ‘Barrio Fino’, su vuelta no fue tan armoniosa. En la terminal aérea, ambos discutían, según los videos compartidos en las redes sociales.

¿Qué pasó entre Samahara Lobatón y Bryan Torres?

La joven mostraba claros signos de molestia. Sus gestos faciales y su mirada fija hacia el exasistente de Jefferson Farfán reflejaban incomodidad y enfado.

En los videos, se puede ver a Samahara reclamándole algo a Bryan, mientras él mantiene una actitud distante y evita mirarla. La tensión entre ambos era evidente, contrastando con la actitud alegre que mostraron antes de su travesía.

Más adelante, las imágenes mostraron a la pareja separada. Torres se encontraba con su grupo de amigos, mientras Lobatón estaba sentada, ocupada con su celular.

La respuesta de Samahara Lobatón

Tras la difusión de los videos, Samahara Lobatón se comunicó con Samuel Suárez, creador de la cuenta de ‘Instarándula’, para aclarar lo sucedido. “Estaba solucionando un problema personal y hablando con él. Sorry, mi cara es muy expresiva. Invito a todos los que te enviaron el video a que te digan si miento, no se inventen más por favor que me da risa”, explicó la influencer.

El popularmente conocido como ‘Samu’ no dudó en preguntarle si había vuelto con Bryan Torres. Su respuesta fue contundente: “Me da risa todo lo que se pueden inventar. Se ve que hay escasez de chismes”, comentó con un tono de ironía, desestimando los rumores sobre una reconciliación definitiva.

Este viaje a Argentina, que inicialmente parecía ser una oportunidad para que la pareja disfrute de buenos momentos juntos, terminó siendo un episodio de tensión y conflictos.

Magaly Medina critica a Bryan Torres

En su programa, Magaly Medina compartió imágenes de la presentación de la orquesta de Bryan Torres en Buenos Aires. Durante el evento, se pudo ver a Luis Advíncula entre el público.

La presentadora de ATV criticó duramente el talento vocal del joven, sugiriendo que este desempeña más funciones de community manager que de cantante, ya que pasa buena parte del concierto tomando fotos y grabando videos.

“Yo creo que Bryan es el community manager de la orquesta porque eso de que canta es un decir porque no canta nada, no tiene voz. Hay una canción que intenta vocalizar, pero el resto del concierto se la pasa tomando las fotos y grabando los videos”, dijo en su espacio de farándula.

Abel Lobatón feliz por Samahara con Bryan Torres

Abel Lobatón, padre de Samahara y amigo cercano de Bryan, mostró su satisfacción con la posible reconciliación de la pareja. El exfutbolista los acompañó al aeropuerto internacional Jorge Chávez el 3 de julio para despedirse de ellos antes de su vuelo al país sudamericano, como informó ‘América Hoy’.

El exfutbolista explicó en una entrevista que siempre ha mantenido una buena relación con el intérprete y que respeta la decisión de su heredera de retomar la relación. “En una situación de dos personas, el tercero sale sobrando”, comentó el exdeportista.

Durante su viaje, la pareja ha mostrado en sus redes sociales momentos de su estadía en Buenos Aires. Bryan Torres grabó un video en el que se puede ver a Samahara, quien está esperando a su segundo hijo, lo que refuerza el propósito romántico y familiar del viaje.

