Rodrigo González y su dura crítica contra André Carrillo por su desempeño en la Copa América: “Has dado vergüenza”

Rodrigo González, conductor del programa ‘Amor y Fuego’, lanzó duras críticas contra el futbolista André Carrillo por justificar su salida a una discoteca con Christian Cueva tras la eliminación de Perú de la Copa América. La reacción del popular ‘Peluchín’ surge luego de que la ‘Culebra’ defendiera su derecho a disfrutar de su tiempo libre, afirmando que le encanta salir de fiesta y no piensa dejar de hacerlo pese a las críticas.

En su programa, el conductor cuestionó tanto la actitud de Carrillo como el desempeño de la selección peruana en el torneo. “El país está recuperándose de una humillación. Han jugado varios partidos, a veces se gana, a veces se pierde, pero han tenido un desempeño paupérrimo, han sido los primeros eliminados”, comentó el presentador, evidenciando su descontento con la actuación del equipo.

Rodrigo González no solo criticó la salida del futbolista, sino también su rendimiento durante los partidos. “Tu desempeño no ha sido precisamente de los mejores, acá todos coinciden en que has dado vergüenza. Entonces, salir un poco con la pata en alto... claro que puedes hacer tu vida, pero cuando llevas la camiseta de un país que todavía se está recuperando del golpe emocional mientras tú te juergueas con el pendejerete de tu amigo Cueva y con el otro juez y parte de Franco Cabrera”, expresó.

Rodrigo González habló del desempeño de André Carrillo en la Copa América 2024. (Foto: Captura de TV)

Además, González subrayó que aunque cada persona tiene derecho a su vida privada, los jugadores deben tener en cuenta la representación nacional que llevan. “Tu desempeño también dejó mucho que desear, por supuesto que puedes hacer tu vida, pero teniendo la camiseta de un país hay que cortarse un poco, ¿no? Hay que tener un poco de consideración”, añadió el presentador, recordando la responsabilidad que conlleva ser parte de la selección nacional.

Las declaraciones de Rodrigo González se suman a un creciente malestar entre los aficionados peruanos, quienes esperaban un mejor rendimiento de su equipo en la Copa América. La actitud de algunos jugadores, como Carrillo, ha sido percibida como una falta de respeto hacia los seguidores y el país en general.

André Carrillo opinó sobre el pensamiento del futbolista peruano.

¿Qué dijo André Carrillo por las críticas que recibió?

André Carrillo ha estado en el centro de la controversia en los últimos días después de que se difundieran imágenes de él junto a Christian Cueva en una discoteca de Lima. Esto ocurrió tras la eliminación de la selección peruana de la Copa América 2024, generando críticas hacia ambos futbolistas por su asistencia al club nocturno en medio del difícil momento del equipo.

En un adelanto de una entrevista para el podcast ‘Fuera del Sistema’, la ‘Culebra’ defendió su decisión de salir de fiesta, asegurando que lo hace siempre que tiene tiempo libre. Carrillo enfatizó que no ve razón para dejar de hacer lo que le gusta si tiene la oportunidad de hacerlo.

“Yo tengo familia, tengo amigos, quiero pasar tiempo agradable. A mí me encanta salir de fiesta. Salir con mi mujer, a mí me encanta, cada vez que tengo oportunidad de salir, voy a salir con mi mujer, con mis amigos, con quien yo quiera. ¿Por qué voy a dejar de hacer cosas que a mí me gustan, si las puedo hacer?”, expresó Carrillo en la conversación que mantuvo con el exjugador Percy Olivares.

Christian Cueva y André Carrillo se lucieron de fiesta tras eliminación de Perú de la Copa América 2024.