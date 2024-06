Selección peruana de softbol buscará el título en el Sudamericano femenino de mayores Lima 2024

Selección peruana de softbol se alista para competir en el Campeonato Sudamericano

Desde el sábado 29 de junio al 6 de julio se realizará el XVI Sudamericano de Softbol Femenino Mayores Lima 2024 en el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres, Sede Legado Villa María del Triunfo, con la participación de nuestro país y Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Guatemala. El objetivo de nuestras softbolistas es ganar la medalla de oro como se logró en 1984 jugando en la cancha principal del Estadio Nacional.

El combinado nacional, con los refuerzos que juegan en Estados Unidos y Puerto Rico, buscará iniciar con un triunfo el torneo. Este sábado 29 de junio a las 9 a.m se enfrentan Argentina vs. Brasil. A las 11.30 a.m., Brasil vs. Chile. A las 2 p.m., Perú Blanco ante Colombia. A las 4:30 p.m se realizará la inauguración, y a las 7 p.m., Perú Rojo juega ante Guatemala.

Nuestra selección ‘Perú Rojo’ está conformada por Brunella Beteta Vílchez, Paola Camino Cabrera, María Elías Mora, Akemy Gonzáles Aguirre, Kiana Kadena Matsuda, Jimena Kunigani Nakahara, Alessandra La Puente Ykehara, Carla Lobatón Rodríguez, María Jesús Pizarro Hilario, Aimi Tohara Yshiki, Wendoly Santa Cruz Laya, Itati Susano Berru, Frances Tenya Koizumi, Alessandra Teruya Muguruza, Thais Uyema Kanashiro y Adriana Yamakawa Oka (18). El Head Coach: Julio Rodríguez Gonzáles Entrenadores: Adrián Méndez Guerra, Abel Fernández Portelles y Freddy Hernández Martínez. Delegada: Paola Gálvez Barreda. Este equipo va por el título.

Nuestra selección Perú Blanco está con: Laura Baru Burrell Moreno, Valeria Del Rocío Casafranca Vega, Romina Cerna Celis, Luciana Chávez Espinoza, Michelle Cordova Santiago, Andrea Coro Mamani, Arantxa Espejo Ocegueda, Suemi Higa Kobashigawa, Amina Larry Rilo, Xiomara Laurencio Simon, Harumi Lomparte Alvarado, Airi Noborikawa Kiyabu, Emily Paiva Stern, María Portocarrero Cornejo, Raffaella Saenz Aguirre, Camila Zapata Koochoy. El Head Coach es Diego Riquelme Flores. Entrenadores: Lino Fernández, Daniel Ramírez, Denis Gutiérrez y Hernán Herice. Delegada: Macarena Scarafia.

Un hecho importante que destacar es la excelente posición de Perú en el ranking mundial, se ubica en el puesto 14, superando a todos los países de Sudamérica como Venezuela (16) y Brasil (22), mientras que Estados Unidos encabeza el pelotón seguido por Puerto Rico.

Confían en un buen trabajo

“Vamos a volver a hacer historia y a demostrar lo que hemos venido desarrollando a lo largo de estos años. Y con esta generación que está comprometida con el objetivo, vamos a conseguirlo”. Las palabras son de Vanessa Endo, presidenta de la Federación Deportiva Peruana de Softbol y Secretaria General de la Confederación Panamericana de Softbol (WBSC Américas) recuerdan que el objetivo de nuestras softbolistas es ganar la medalla de oro como se logró en 1984 jugando en la cancha principal del Estadio Nacional.

“Siempre decíamos que nos faltaba mucho dentro de Softbol Perú, esos juegos que no teníamos por la falta de un campeonato competitivo para el desarrollo que estaban teniendo nuestras atletas. Ahora hay muchas chicas jugando en Estados Unidos en campeonatos regulares y los fines de semana, eso les ayuda en su crecimiento como atletas”, destacó Vanessa.

Endo ha trazado sus grandes expectativas del softbol peruano en el Sudamericano de Mayores. “Además de las mayores y los otros países como Brasil, Chile, Argentina, Colombia y Guatemala, también participará nuestra Sub 18 (equipo Blanco)”, reveló.

“Las he visto crecer desde muy pequeñas, algunas eran semillitas softboleras a pesar de no nacer con el programa. Ya eran más grandes, pero estuvieron en el programa ‘Softbol Perú se ha dicho’, me emociona mucho ver el desarrollo atlético que han tenido dentro de nuestro deporte y lo que han logrado hasta ahora, todas me dicen tía”, refirió. Adelantó que el Sudamericano de Mayores se disputará con público. “Esperamos que la afición nos acompañe y apoye a estas chicas. Las entradas se venderán en la ticketera de Legado”, anotó.