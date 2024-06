Nuevo aeropuerto Jorge Chávez: LAP no asegura que terminal esté listo para APEC de noviembre, como sugirió el MTC

Nueva terminal del Aeropuerto Jorge Chávez presenta 80% de avance. (Foto: Andina)

El gerente de planeamiento financiero de Lima Airport Partners (LAP), Juan Marcos Venegas, no pudo confirmar este jueves que el nuevo aeropuerto Jorge Chávez se encuentre listo para noviembre de este año, de cara a la 31ª edición del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en Lima.

“Eso se está evaluando, porque no solo depende de nosotros, sino de tener toda la infraestructura y también de Aduanas, Migraciones y otras entidades en conjunto”, declaró Venegas en una entrevista con RPP, una semana después de que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, sugiriera que el inicio de operaciones sí era posible.

El titular del portafolio había indicado que su sector haría “todo lo posible” para habilitar el nuevo aeródromo antes de la fecha prevista (el 18 de diciembre) y así poder recibir a los líderes de las 21 economías que conforman el foro. “La presidenta Dina Boluarte nos ha planteado el reto de adelantarlo a finales de noviembre. Ahora tengo que ver qué hacer para que al menos podamos recibir a los visitantes de APEC”, expresó en la misma emisora.

De igual manera, señaló que todavía falta implementar el sistema de control de pasajeros, competencia de la Superintendencia Nacional de Migraciones, y que dicha entidad aún “está terminando sus procesos en diciembre”, ya que debe adquirir el equipamiento necesario para la verificación biométrica y de seguridad.

Pérez Reyes precisó que la nueva terminal solo se podría adaptar para recibir a ministros o viceministros, ya que los jefes de Estado deben aterrizar en el Grupo Aéreo N.º 8, administrado por la Fuerza Aérea del Perú (FAP). En la última cumbre de líderes de APEC celebrada en noviembre de 2023 en San Francisco, el presidente de EE.UU., Joe Biden, entregó la presidencia del foro a Boluarte.

Perú ejercerá este liderazgo por tercera vez, después de 2008 y 2016. Según la jefa de Estado, la reunión de este año estará centrada en las personas y buscará “empoderar, incluir y crecer” entre sus 21 economías miembro. “Aspiramos a crear un espacio de encuentro permanente que nos permita avanzar en la agenda que nos une”, dijo en una ceremonia realizada en el Palacio de Gobierno.

Tarifas

En otro momento de la entrevista, Venegas aseguró que los precios de los servicios en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez no aumentarán. “La respuesta es tajantemente no. Podríamos hablar primero de la TUA (Tarifa Única de Usuario), costo que paga un pasajero por el uso del aeropuerto. Actualmente, la TUUA internacional es de $16. Este monto sirve para pagar el uso del aeropuerto y ya tiene la tarifa fijada en el contrato de concesión desde 2001. Es decir, las tarifas no se van a recalcular, ya están establecidas”, señaló.

Foto de archivo de la presidenta de Perú Dina Boluarte en una cumbre de APEC en San Francisco Nov 17, 2023. REUTERS/Carlos Barria/

Explicó que, aunque la tarifa es fija, se ajusta debido a dos componentes: la inflación en Estados Unidos, para mantener su valor en el tiempo, y la productividad, también conocida como eficiencia, que determina el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran). Este ajuste de productividad es de 3.26%, lo que significa que las tarifas han disminuido en este porcentaje desde 2019.

Además, Venegas añadió que, a partir de 2027, Ositran realizará un nuevo cálculo de productividad al tomar en cuenta el periodo 2021 - 2026. “A medida que nosotros seamos productivos, se verá reflejado en una reducción de tarifas. Lo que pasará en el año 2025, cuando entra en funcionamiento la nueva terminal, es que probablemente haya un periodo de improductividad. Pero el cálculo de Ositran se realiza con base en un promedio de años”, explicó.