Christian Domínguez tuvo fuerte altercado con reportera de ‘Amor y Fuego’: “Pudo pasar una desgracia”

Christian Domínguez recientemente compartió su perspectiva sobre un altercado con una reportera del programa ‘Amor y Fuego’, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre. El incidente ocurrió mientras el cumbiambero salía de las instalaciones de Panamericana Televisión, donde se encontró a una amiga cercana.

Según Domínguez, el encuentro con su amiga Nadia, a quien conoce desde los tiempos en que trabajó en ‘Wachiman’ con Michelle Alexander, se tornó tenso cuando el equipo periodístico de Willax Televisión se acercó a él, impidiendo el cierre de las puertas de su vehículo. Esta situación, explicó el cumbiambero, podría haber desencadenado un accidente, poniendo en peligro tanto a la reportera como a él mismo.

“Pueden ver que la persona que yo saludo en un primer momento es Nadia, es una amiga de años, trabajó conmigo desde que hice ‘Wachiman’ con Michelle Alexander. Me dio gusto verla... Pero lo que pasa después es que algo que casi siempre sucede y no debería, eso de no permitir que cierren las puertas de tu carro porque esto puede ocasionar que lastimes al reportero”, afirmó a las cámaras del programa ‘Préndete’.

Rodrigo González señala que Christian Domínguez podría volver a 'América Hoy'.

Christian Domínguez destacó que su negativa inicial a brindar declaraciones no fue respetada, ya que la reportera y el camarógrafo persistieron en su intento de obtener una respuesta. De acuerdo al cantante, esta situación podría haber sido malinterpretada, incluso atribuyéndole responsabilidad en caso de un incidente.

“No he estado malhumorado, pero les he dicho que no iba a hablar. ¿Qué hubiera pasado si por cerrar la puerta o acelerar me iban a decir agresor o falta de respeto?”, cuestionó el también actor.

El conductor subrayó la importancia de respetar la decisión de una persona de no brindar declaraciones y el riesgo que implica obstaculizar el cierre de las puertas de un vehículo en movimiento. Además, mencionó que ha mantenido una actitud esquiva con la prensa desde que comenzaron los rumores de una posible reconciliación con Karla Tarazona.

Christian Domínguez es la nueva figura de 'Préndete'. Captura/Panamericana TV

“Le he dicho que no puedo declarar, luego pasa lo que te corretea, ya llega la reportera y cámara y ya ponen el cuerpo para cerrar. Eso es lo que no se debe hacer porque puede pasar una desgracia”, manifestó.

Metiche apoya a Christian Domínguez

En el programa ‘Todo se Filtra’, el popular Metiche compartió imágenes que muestran a Christian Domínguez y Karla Tarazona saliendo de las instalaciones de Panamericana Televisión y siendo abordados por un equipo del programa ‘Amor y Fuego’.

Metiche afirmó que un miembro del equipo de prensa de ‘Amor y Fuego’ se acercó de manera agresiva al cantante, intentando forzar una entrevista. Según su relato, la situación fue tan brusca que pudo haber provocado un accidente.

“Lo jalonea como para retenerlo para que venga su equipo y le haga una entrevista, pero lo que me cuentan las personas que han estado en la puerta del canal es que ha sido de una forma muy brusca, ha podido pasar un accidente (...) Hay formas de entrevistar”, sostuvo.

Metiche aseguró que Christian Domínguez engañaba a Pamela Franco con Mary Moncada. | Captura Panamericana TV/América TV

El conductor de TV cuestionó al equipo de prensa por su agresividad al intentar obtener una declaración y recordó que, en sus propias experiencias cubriendo comisiones, nunca recurrió a tales métodos. “Las preguntas incómodas están, pero hay formas de abordar, cualquiera se asusta”, dijo.

Finalmente, Metiche relató que tras el incidente, Christian Domínguez decidió retirarse del lugar. “Todos se quedaron sorprendidos, hasta salieron porque pensaron que era un accidente”, agregó.