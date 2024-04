Magaly TV La Firme EN VIVO: minuto a minuto del programa de hoy jueves 11 de abril

Magaly Medina arremete contra Yiddá Eslava y Julián Zucchi

Magaly Medina comentó que percibe que Yidda y Julián aún no han asimilado su separación de manera madura y centrada. “Yo creo que esta separación todavía no la pueden digerir, todavía no la están afrontando de manera madura, centrada, como debería de ser. Como ellos dijeron que iba a ser y ese discurso nos lo vendieron para que compremos entradas a ver su película. Sin embargo, acabada la película, se acabó la luna de miel y ahora se sacan cuál trapo sucio, pero por pedacitos, por pedacitos, se van lanzando de todo”, agregó.