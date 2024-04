Giuliana Rengifo denuncia que estafador usó nombre de su hija para vender entradas para concierto de ‘Grupo 5

Giuliana Rengifo denuncia que estafador usaron nombre de su hija en venta de entradas para el ‘Grupo 5. (Composición: Infobae)

La cantante de cumbia Giuliana Rengifo ha alzado su voz tras descubrir que estafadores han utilizado el nombre de su hija, María Fernanda Biondi Rengifo, para vender entradas falsas para concierto del ‘Grupo 5′. La artista expresó su fastidio ante este hecho y aseguró que llevará el caso hasta las últimas consecuencias.

“Han estado usurpando el nombre de mi hija para estafar a la gente y estuvieron vendiendo supuestas entradas para el Grupo 5″, sostuvo Rengifo. Según la cumbiambera, su hija María Fernanda Biondi se encuentra afectada por esta situación, y ya ha interpuesto la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes.

“Me escribieron para decirme que querían denunciar a mi hija pensando que realmente había estafado a las personas, pero nada que ver. A mi hija le hackearon su cuenta de Facebook hace dos meses y ahora nos damos con la lamentable sorpresa que solo fue con el fin de estafar a las personas”, declaró Rengifo a Trome.

La cantante, conocida por su exitosa carrera en la música, no ha dudado en expresar su determinación para llevar este caso hasta el final y dar con la identidad del responsable. “Me siento indignada porque están buscando perjudicar la imagen de mi hija, pero llegaré hasta el final para dar con la identidad del tipo que está utilizando el nombre de mi hija”, aseguró Rengifo.

Por su parte, María Fernanda confía en que las autoridades tomarán cartas en el asunto y resolverán esta situación que ha afectado tanto a su imagen como a la de su madre. La joven espera que se haga justicia y se identifique al responsable de este acto fraudulento.

“Ya puse la denuncia en la comisaría, donde me pidieron que les explicara lo que había pasado y si sospechaba de alguien. Me han dicho que tengo que esperar que la Fiscalía me cite y así me puedan ayudar encontrando a la persona que usurpó mi identidad”, manifestó Biondi.