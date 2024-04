Megapuerto de Chancay: Cosco Shipping amenaza a Perú, quien pagaría “compensaciones en arbitrajes que pierde”

Así fue la sutil amenaza de Cosco Shipping hacia el gobierno peruano para permitir uso exclusivo chino de Megapuerto de Chancay. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Captura de Congreso

El Megapuerto de Chancay, proyecto anunciado con bombos y platillos por el gobierno de Dina Boluarte para mejorar su imagen en el Perú, sufre un revés legal. La Autoridad Nacional Portuaria pidió una anulación del acuerdo de exclusividad de las operaciones que el Gobierno había otorgado a Cosco Shipping en 2021 —a raíz de que el Estudio Oalechea alertó sobre esta situación—, dado que no cumpliría con el principio de legalidad administrativa, en base que iría contra la libre competencia, según señala la Constitución y la Ley del Sistema Portuario Nacional (LSPN).

Así, el 5 de abril se reunieron los actores interesados con congresistas en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República para discutir sobre el tema, donde se revelaron diversos detalles de esta controversia, desde el lado del Estado tanto como del de Cosco Shipping Ports Chancay Perú, consorcio mayoritariamente chino.

Si bien antes ya habían sugerido que la inversión china podría no continuar en una segunda etapa de Chancay, si no se resuelve esta controversia a favor de la empresa china, no se había discutido necesariamente la posibilidad de recurrir a instancias internacionales para resolver el conflicto. Pero en la sesión en el Congreso, el gerente general adjunto del consorcio, Carlos Tejada ya lanzó el aviso ante el Estado.

El megapuerto de Chancay será inaugurado en noviembre del 2024, indicó Adrianzén. - Crédito Composición Infobae

Cosco Shipping y la sutil amenaza por Megapuerto de Chancay

En la sesión de la Comisión de Transportes del Congreso, el gerente general adjunto de la empresa mayormente china, Cosco Shipping Ports Chancay Perú sugirió sutilmente que el Estado podría ser llevado a arbitraje si no decide favorablemente ante el capitalo chino dando la exclusividad a la empresa sobre el Megapuerto de Chancay.

“Detrás de esto hay un problema más serio, que pone en riesgo al Estado en arbitrajes. Estamos, lamentablemente, acostumbrados en nuestro país a pagar compensaciones en arbitrajes que normalmente perdemos”, advirtió Tejada.

Como se sabe, a fines de marzo se reveló que la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) había pedido anular el acuerdo de exclusividad del consorcio que está realizando la obra (este tiene un 60% de participación de la empresa china Cosco Shipping y un 40% de la compañía peruana Volcan). Esta exclusividad, pedida por el consorcio, estaba referida a la “explotación exclusiva de los servicios portuarios en la infraestructura del proyecto”, y que fue aprobada en la resolución con la justificación que “se desalentaría la inversión privada y no se podría recuperar la misma”.

Indecopi tomó conocimiento de la denuncia que cursó Ositran en la que advertía una presunta barrera burocrática impuesta por la Autoridad Portuaria Nacional (APN). - Crédito Composición Infobae/Andina

Si no se les otorga la exclusividad, además, Cosco Shipping sugiere que el capital chino no se invertiría en una segunda fase de chancay, La primera fase de esta proyecto, que se inaugurará en noviembre, ha tenido una inversión de US$1.300 millones. Sin embargo, a pesar de mantenerse crítico con las autoridades que pusieron en jaque esta exclusividad, actores económicos como Rafael del Campo Quintana, presidente del Consejo Nacional de Usuarios del Sistema de Distribución Física Internacional (Confudi) reconocieron que “de repente han cumplido con su función pública y todo lo que el organismo público los obliga a hacer.”

Cosco Shipping podría no obtener exclusividad de operaciones, según MTC

A pesar de las presiones, no está seguro que Cosco Shipping obtenga la exclusividad de las operaciones en el Megapuerto de Chancay. En la misma reunión de la comisión en el Congreso, el funcionario del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Víctor Adrian Arroyo Tocto, Director General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal, reveló qué tiene que pasar para que esto se dé. Primero, debe haber un marco legal, que aún no existe.

“Independientemente de que haya o no norma, hay un principio de igualdad. En la medida que haya un análisis técnico que justifique y avale dar la exclusividad, tomando en cuestan los servicios involucrados, la cantidad de inversión, el periodo de años de retorno de la inversión, y si se hace técnicamente necesario establecer esta exclusividad, se me hace teçnicamente justificado”, explicó el funcionario, asumiendo que exista un marco legal que lo permita.

Megapuerto de Chancay tiene más de un 70% de avance. - Crédito MTC

MTC confirma renuncia de presidente de APN

“Lo que se planteó es que el señor Tapia no cumplía con uno de los requisitos y eso lo que ha provocado es que nosotros (MTC) le solicitemos la renuncia a su cargo. Él ya la presentó y ahora estamos en el proceso de un nuevo presidente del Directorio de la APN. Espero que en los próximos días se publique en El Peruano la resolución de quien ha sido designado ya en un proceso aprobado por el Consejo de Ministros recientemente”, indicó el ministro de Transportes y Comunicaciones.

Sin embargo, el propio Tapia dió una versión diferente de su renuncia, quien indicó que si bien cumple con todos los parámetros para ejercer su labor en la APN, había presentado su renuncia por temas personales. Asimismo, como se puede verificar, su renuncia fue recibida el 9 de enero de este año, pero recién se ejecuta debido al procedimiento correspondiente.