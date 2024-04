‘Magaly TV La Firme’ EN VIVO: minuto a minuto de las noticias relacionadas con el fallecimiento de la ‘Muñequita Milly’ y cómo va el caso del Doctor Fong

¿Qué sucedió en la última edición de ‘Magaly TV La Firme’ del jueves 4 de abril de 2024?

Pero Medina no pudo evitar explotar contra el doctor Enrique Ríos, Presidente del Gremio de Cirujanos del Perú, quien no acusó al Doctor Fong y afirmó que no hay pruebas aún que el fallecimiento de la folclórica se debiera por una mala praxis. La conductora también conversó con un especialista y reveló que la muerte de ‘Muñequita Milly’ se pudo evitar, asimismo, indicó que la cantante vernacular Yarita Lizeth, fue quien ha promocionado bastante al Doctor Fong.