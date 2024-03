Alberto Otárola: Subcomisión de Acusaciones Constitucionales evaluará tres denuncias en su contra la próxima semana

Presidenta del grupo de trabajo parlamentario, Lady Camones, explicó que proceso seguirán las acusaciones presentadas contra el expremier de Dina Boluarte. (24 Horas)

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República, Lady Camones (Alianza para el Progreso), anunció que la próxima semana este grupo de trabajo verá las tres denuncias constitucionales presentadas contra el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.

Como se sabe, la noche del martes 5 de marzo, el expremier de Dina Boluarte presentó su denuncia luego de que el dominical Panorama revelara un audio en el que se le escucharía conversando con Yaziré Pinedo, una mujer que se presume fue su pareja y que recibió órdenes de servicio del Estado por un valor superior a los 53 mil soles. De esta forma, se habría comprobado que Otárola mintió al afirmar anteriormente que no la conocía.

Luego de conocerse este reportaje periodístico, tres congresistas presentaron denuncias constitucionales contra Alberto Otárola. Se trata de Elías Varas (Perú Bicentenario), Margot Palacios (Perú Libre) y Juan Burgos (no agrupado), quienes piden la inhabilitación del expremier durante 10 años para que no ocupe ningún cargo público.

En el caso de Elías Varas, la denuncia constitucional que presentó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso indica que Otárola Peñaranda habría violado los artículos 1°, 39° y 126° de la Constitución Política, y podría haber cometido los delitos de tráfico de influencias, colusión y negociación incompatible en el ejercicio de su función.

Para él, el audio difundido evidenciaría que existe una relación entre ambos, y que el actual presidente del Consejo de Ministros del Perú habría solicitado el currículum vitae de la ciudadana para permitirle acceder a empleos en el Estado.

Camones comunicó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) recién recibió las notificaciones de estas denuncias la tarde del martes 5 de marzo.

En ese sentido, explicó que ya hay pendientes agendados, por lo que no podrán evaluar las denuncias constitucionales en la sesión del viernes 8 de marzo.

“Vamos a dar cuenta la próxima semana (sobre el ingreso de estas denuncias), luego tendremos el plazo de 10 días hábiles para la elaboración del informe de calificación”, agregó la legisladora en entrevista con RPP Noticias.

Alberto Otárola renunció al cargo de premier

La presidenta Dina Boluarte, quien se encontraba fuera del Perú en el momento en que se difundió el audio de Alberto Otárola, habría informado antes de la renuncia del expremier que él ya no se encontraba ocupando este cargo.

Luego, Otárola confirmó este hecho ante los medios de comunicación y a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. “He comunicado mi renuncia al cargo para dar tranquilidad a la presidenta Boluarte para que recomponga su gabinete. Hay una línea de trabajo que se deja para el país”, se lee en el documento.

El trasfondo de esta dimisión sería la conversación difundida entre el exprimer ministro y Yaziré Pinedo.

Alberto Otárola: ¿Y cuándo te dejas ver? ¿Y cuándo te veo?

Yaziré Pinedo: No sé, no me siento bien.

Alberto Otárola: Dime, pues, amor, para hablar. Mañana te veo, ¿te parece? Mañana, ¿o no puedes?

Yaziré Pinedo: Ya, mañana, pues, mañana te veo.

Alberto Otárola: Escúchame, pero mándame ahorita tu CV.

Yaziré Pinedo: Ya, ahorita.

Alberto Otárola: Que no sea documentado, ¿ya, flaca?

Yaziré Pinedo no es la única mujer que habría recibido beneficios durante el mandato de Alberto Otárola. Según reportes de varios medios de comunicación, al menos otras ocho personas, casualmente, fueron contratadas por el Estado después de visitarlo en su despacho. Estas personas son Gianella Raida Solorzano, Geidy Melendez, Amelia Altamirano, Rosenith Pinedo, Sandra Ramírez y Nathaly Torres.