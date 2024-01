Carolain Cawen se pronuncia sobre regreso de Dayanita a ‘JB en ATV’, pese a escandalosa salida: “A mí no me han llamado”

Carolain Cawen se pronuncia por convocatoria de Dayanita a JB en ATV pese a escandalosa salida. Instarándula

Carolain Cawen, conocida en el mundo mediático como ‘churro crudo’, se refirió al regreso de Dayanita a JB en ATV, pese a la escandalosa salida que tuvo y paso por el programa El reventonazo de la Chola. Recordemos que la también actriz cómica fue parte del espacio de Jorge Benavides durante muchos años, hasta que decidió dar un paso al costado.

En el programa ¡Todo se Filtra!, se permitió bromear al respecto y asegurar que ella siempre fue muy agradecida con Jorge Benavides y que aún no la ha llamado, a diferencia de a Dayanita.

Todo empezó cuando Samuel Suárez le preguntó a Carolain si le molestó que convoquen a Dayanita y no a ella. “Tú nunca has sido malagradecida, porque tú siempre te has portado bien”, dijo el conductor y también creador de Instarándula. “Toda la vida me he portado bien”, añadió la popular ‘churro crudo’.

“Sin embargo, bien malagradecida la Dayanita y le vuelven a dar chamba, y a ti hasta ahorita no te vuelve a llamar JB”, acotó Samu. “Sí, es verdad”, dijo Carolain, dejando claro que estaba de acuerdo con las palabras del periodista.

Carolain Cawen feliz por Dayanita ante su regreso a JB en ATV

Una vez culminado el programa, Carolain Cawen usó sus redes para aclarar que todo lo sucedido era parte de una broma, pues no era cierto que le molestara que Dayanita haya regresado a JB en ATV. Al contrario, está muy feliz por ella, incluso, le escribió cuando supo la noticia.

“Tanto chisme y no pude responder si me incomodaba o no. Por lo contrario, a mí no me incomoda de que Dayana haya vuelto al programa, es más, le escribí. Le dije: ‘amiga, has regresado al programa’. Y me dijo, ‘sí, vamos con todo este 2024′. Ella y yo nunca hemos perdido la comunicación, y es por eso que, obviamente, voy a estar feliz por la decisión que tome de regresar”, indicó.

Como se recuerda, Dayanita aparecerá desde este sábado 13 de enero en el programa. En el avance, se anuncia a la figura como el regreso de quien “nunca debió irse”.

¿Por qué Carolain Cawen dejó JB en ATV?

Carolain Cawen se hizo conocida cuando fue parte del programa concurso Bienvenida la Tarde. Es justamente en este programa que es bautizada con el apodo ‘churro crudo’. Después de dejar los realitys, la joven incursiona en la comicidad con el programa de Jorge Benavides, cuando se emitía en Latina Televisión con el nombre El wasap de JB.

Luego continuó en el elenco cuando se trasladaron a ATV. Después de 8 años, Carolain Cawen decide hacer un alto por su maternidad. Luego de ello, regresó al programa, en época de pandemia. Sin embargo, en el 2022 decidió despedirse de forma definitiva para dedicarse a sus proyectos personales. Hoy en día realiza transmisiones en vivo en distintas plataformas digitales, además de tener apariciones en TV.

“Cuesta salir de tu lugar de confort”, dijo en uno de sus videos. “Siempre estaré agradecida con Jorge Benavides porque si no hubiera sido por él, este canal no estaría como lo es ahora y sería algo más pequeño. La acogida que tengo aquí es el logro de 8 años con él”, dijo la comediante, destacando el gran cariño que siente por Jorge Benavides.