Consejos básicos para prevenir y detectar la violencia sexual contra niñas y adolescentes

Las víctimas son niñas o adolescentes que la mayor parte del tiempo no están siendo observadas por sus mamás, papás o cuidadores. Esta negligencia es la que permite que el abusador analice a la menor de edad y estudie la situación para ver si es posible cometer el abuso durante la rutina diaria de ella. “Hay que tener en cuenta que el abuso sexual infantil no es espontáneo sino que es planificado con anticipación. El abusador tiene un ‘olfato’ que le permite captar esta situación de descuido alrededor de la víctima, lo que le permite elegir a la ‘adecuada’”, advierte Anticona. Cabe señalar que el agresor sexual, en la mayoría de los casos, es alguien que tiene acceso a la casa de la víctima porque suele ser un familiar o un conocido de la familia.

En el caso de que los responsables de la crianza de las menores estén presentes, el riesgo de violencia sexual sobre ellas aumenta cuando no existe una relación de confianza entre los adultos y las niñas y adolescentes. Se debe generar entre padres e hijas una relación de cercanía a través del juego, tal como explica la psiquiatra del INSM: “si el adulto se divierte con la niña entonces ya se gana la confianza de ella. Por el contrario, cuando el abusador percibe que la menor de edad no confía en quien la cuida, entonces él sabe que si comete el abuso, la víctima no va a contar nada sobre la agresión que ha sufrido”.