Milett Figueroa se pronuncia por lesión que la dejó fuera del Bailando 2023: “Mejor cada día”

Milett Figueroa se pronuncia luego de confirmarse su lesión. (Instagram)

Milett Figueroa no recibe el 2024 de la mejor manera. La modelo peruana despidió el año que se fue con una lesión que puso en riesgo su continuidad en el Bailando 2023, sin embargo, no se había conocido más detalles de eso. Las alarmas se encendieron cuando Figueroa se descompensó en una de las grabaciones del programa y tuvo que ser atendida de inmediato.

Te puede interesar: Coreógrafo Milett Figueroa se pronuncia ante denuncias de preferencias en ‘Bailando 2023′

Tras ello, se conoció algunos detalles de su mal. Fue el propio Marcelo Tinelli quien aclaró el actual estado de salud de su pareja y comentó que se trataba de un tema en la vértebra. Incluso, en ese entonces, estaba en duda con que sí podía o no continuar bailando.

“La trató un doctor y me dijo por mensaje que tiene un desplazamiento de vértebra. No sé cómo va a seguir, no sé si va a bailar el próximo ritmo. Ayer le dolía la cervical de los trucos que estuvo haciendo en el ritmo urbano en el que estuvo trabajando. No estuvimos juntos anoche, pero me contó que estaba muy dolorida, se fue a dormir muy temprano”, expresó el argentino.

Marcelo Tinelli cambia las reglas del ‘Bailando 2023′ y Milett Figueroa quedaría fuera de la competencia. | América

Incluso, recalcó que una de las reglas del programa había cambiado y con ello, quienes no bailaban en alguna gala, tendrían que ser eliminados de inmediato. “Así estén enfermos, falten o lo que sea, no va a haber reemplazo para nadie. Lamentablemente, el que llegue bien, que llegue, porque no tenemos más tiempo”, acotó.

Milett Figueroa se refiere a su lesión

Aunque no ha comentado nada directamente, esta vez Milett Figueroa se pronunció a través de las redes sociales e hizo un escueto comentario sobre su estado de salud. En una de sus historias de Instagram, compartió los rayos X de su lesión y comentó que viene trabajando en su recuperación.

“Gracias Doctor Furman por estar pendiente a mi recuperación con la mejor terapia. Mejor cada día”, escribió. Con esto deja claro que ha comenzado un tratamiento para estar mejor lo más próximo posible.

Milett Figueroa tiene una lesión en la vértebra. (Foto: Captura de IG)

Por otro lado, compartió algunos mensajes que publicaron sus seguidoras en redes sociales. Milett Figueroa reposteó los escritos de sus seguidoras, quienes le ofrecieron apoyo en un momento tan complicado como este.

Te puede interesar: Milett Figueroa quedó eliminada de ‘Bailando 2023’: ¿A qué se dedicará ahora?

“Muchas veces pasan cosas en nuestra vida que no planeamos y nos obligan a tomar decisiones que no son las que queremos, en este caso tu lesión, hermosa, la cual no es tu culpa. Te sigo desde el 2013 en EEG y sé lo mucho que valoras tu trabajo y los proyectos de lo que formas parte, lo determinada y profesional que eres en todos los aspectos y el corazón que le pones. Me imagino lo frustrada y enojada que estás contigo misma, pero en este caso prioriza tu salud que es lo más importante, acá está tu fandom que siempre te va a estar apoyando y acompañándote en cada proyecto y paso que das te amamos”, escribió su fandom. Sobre él, la peruana comentó. “Gracias por todo su amor”.

Cabe señalar que, producto de esta lesión, Milett Figueroa ha quedado eliminada del reality de baile de Marcelo Tinelli. A través de su cuenta de Twitter, Ángel de Brito dio este adelanto y contaría más detalles en su programa LAM.

“Milet fuera del Bailando. Por prescripción médica no puede bailar este ritmo”, anunció en sus historias de Instagram.