Sergio George y lo que dijo Marc Anthony al verlo trabajando en Perú: “Nadie mira a este país con buenos ojos”

Sergio George revela qué le dijo Marc Anthony sobre su paso por Perú | Carlos Orozco. Youtube

“Perú me falló”, comentó Sergio George en una reveladora entrevista con Carlos Orozco. El productor estadounidense, conocido por trabajar con grandes de la música como Marc Anthony, Thalía, Tito Nieves y Servando Florentino, recordó la reacción de los artistas cuando les anunció que haría música en Perú de la mano de Yahaira Plasencia.

En un principio, Sergio George explicó que tomó la decisión de venir porque deseaba que la salsa resurgiera en nuestro país, tomando de ejemplo el éxito de J Balvin. “Para mí él fue la persona responsable de que renazca el reggaetón porque todos lo habían olvidado. Los grandes se fueron a lo electrónico”, expresó.

“Yo quería recrear eso en la salsa. Vi que aquí había un movimiento en el público y había jóvenes en la tarima. Creí que de pronto podía pasar con la salsa lo que pasó con el reggaetón en Medellín, por eso vine. Pero me falló Perú”, resaltó el exproductor de Yahaira Plasencia.

Sergio George recordó su paso por el Perú. (Foto: Captura de TV)

Sergio George recuerda su paso por el Perú

Según Sergio George, su experiencia en Perú no fue del todo agradable desde la primera conferencia de prensa, en la que anunció que trabajaría con Yahaira Plasencia. “Me preguntaban quién me pagó, si me pagó Farfán (...) Me tenían hasta aquí con Farfán, me empecé a molestar porque es mi billete. Era mi visión. Los medios buscaban chismes”, informó.

El productor estadounidense indicó que se sintió decepcionado cuando lo relacionaron sentimentalmente con Yahaira Plasencia, cuando su único fin era que la salsera, a quien le dio la canción “Y le dije no”, fuera apoyada por su propios compatriotas.

Sergio George dejó de trabajar con Yahaira Plasencia luego de cuatro años.

“Me empezaron a criticar los mismos peruanos, decían que estaba enamorada de ella y cuestionaban por qué estaba aquí. No me querían en el país. Yo estaba para decirle al peruano que vamos todos para adelante, que todos juntos, hermandad, unidad. Pero me decían que me salga, que qué hacía aquí”, recordó con pesar.

Dentro de todo lo negativo, Sergio George reconoció que su paso por Perú le sirvió para crecer profesionalmente. “Este país me preparó para el mundo más grande. Como tenía peleas todo el día, tenía que defenderme en español, pese a que no era mi idioma. Aprendí mucho. Fue una experiencia grata, aunque fue negativa y todavía sigue siéndolo”, sostuvo.

¿Qué dijo Marc Anthony sobre Perú?

Después de contar su experiencia en nuestro país, Sergio George fue bastante sincero al revelar lo que le dijeron sus allegados, entre ellos Marc Anthony, cuando lo vieron haciendo música en Perú: “¿Qué carajos estás haciendo tú allá?”.

“Me dijeron: ‘Sal de ese bochinche, nadie ve a Perú con buenos ojos’. Ese era mi temor, atraer otro inversionistas. No tengo temor de desprestigiarme con esto porque allá me conocen, saben cómo soy. Al contrario, me decían: ‘Esa gente esta loca, qué les pasa’. Entonces, ¿quién va a querer acá invertir?”, manifestó.

Sergio George revela la reacción de Marc Anthony cuando lo vio trabajando en Perú. Captura/Youtube

A modo de reflexión, Sergio George enfatizó que deberá pasar “un buen tiempo” para que empresarios internacionales apuesten por el talento peruano. “Con la salsa no lo veo, eso ya pasó, deberá ser con la música urbana. Si pasa, tendrá que ser algo pop mezclado con urbano. La cumbia siempre ha estado, pero eso se queda en local”, sostuvo.