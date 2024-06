Jefferson Farfán apareció supervisando la construcción de su próximo centro comercial en el sur de Lima

Jefferson Farfán se muestra en la construcción de su centro comercial.

Jefferson Farfán está en el ojo público luego de que se diera a conocer que estaría haciendo negocios en la construcción de un centro comercial. El exfutbolista dejó las canchas y ha comenzado a hacer inversiones que le den mejores resultados. Es así que se reveló que habría puesto su dinero en un recinto que ha comenzado a edificarse y que daría frutos a partir de diciembre de este año.

Fue Gabriel Calvo, en su programa de YouTube ‘Nadie se Salva’ que reveló esta información. El actor cometió esta infidencia y contó que el mejor amigo de Paolo Guerrero había decidido invertir en la construcción de un mall que ya tiene un supermercado en la lista. Aunque dijo que el centro comercial es de Farfán, no se sabe con exactitud si es dueño o socio.

“Tengo chimi de Jefferson. En la antigua Panamericana Sur, pasando el silencio, un poquito más allá, están construyendo un mall. Ya hay una marca conocida que va a tener tienda ahí que se llama Wong, varias tiendas y ese mall es de la Foquita Farfán”, expresó, creando sorpresa entre todos los presentes.

Mencionó que no estaba dando noticias que no se conocieran, pero celebró que esté haciendo negocios rentables. “Está haciendo muy bien sus negocios. Acá no estoy cometiendo ninguna infidencia ni nada. Todo el mundo sabe que tienes un cu** de plata”, acotó.

El futbolista retirado ha dejado atrás las canchas y ahora invierte su dinero de una manera diferente. | TikTok

Jefferson Farfán fue visto supervisando construcción

A través del canal de difusión, el creador de contenido, Ric La Torre, compartió una imagen de Jefferson Farfán supervisando esta construcción. Se conocía que el centro comercial estará ubicado en Punta Hermosa y que ya estaba en proceso de levantar los 3 pisos que lo conformarán, incluso, un trabajador reveló que el deportista había visitado estas instalaciones meses antes.

En la fotografía que publicó el también tiktoker, se vio al exdelantero de la selección peruana caminando por la edificación en proceso llevando su casco de seguridad. Además, se evidencia a los trabajadores atentos a la presencia del popular ‘Foquita’, que incluso quieren una fotografía junto a él. Hasta el momento, Farfán no se ha pronunciado sobre el tema, por lo que todo parece indicar que prefiere mantener en reserva esta información financiera personal.

Jefferson Farfán se muestra en la construcción de su centro comercial. (Ric La Torre)

¿Cuándo estaría listo el centro comercial de Jefferson Farfán?

Un reportaje de ‘Todo se filtra’ de Panamericana Televisión mostró detalles del nuevo centro comercial de Jefferson Farfán. El reportero del programa llegó hasta el kilómetro 40 de la Panamericana Sur, lugar en donde está la construcción de este recinto.

De acuerdo a las imágenes, la edificación inició en enero y estaba programada para realizarse por 11 meses, lo que llevaría a que en noviembre estaría terminado. Uno de los encargados de la obra dio algunos detalles y explicó que el proyecto está planificado para inaugurarse en diciembre. “Este año en diciembre, según lo planificado, está para inaugurarlo en diciembre”, mencionó.

Jefferson Farfán: todos los detalles del centro comercial que está por inaugurar. | Panamericana TV

Otro albañil confesó que esta ‘mall’, que consta de 3 pisos y tendría un aproximado de 200 tiendas, era de propiedad de Farfán, porque aseguró que el exdeportista ya se había aparecido por la zona para supervisar. Estos datos quedarían confirmados con la imagen compartida por Ric La Torre.

Es así que solo queda esperar unos meses para conocer si es que este proyecto pertenece completamente a Jefferson Farfán y que se haga realidad para que los ciudadanos de a pie puedan visitarlo y así conocer todas sus instalaciones.