Paolo Hurtado desmiente tatuaje por Jossmery Toledo y pide perdón a Rosa Fuentes y a su familia por infidelidad: “Intentaré recuperarlos”

Al concluir el programa, Paolo Hurtado utilizó las cámaras de Magaly Medina para dirigirse a Rosa Fuentes y a sus hijos, expresando su pesar por haberlos expuesto al escarnio público. El futbolista afirmó que espera mantener una relación cordial con la madre de sus hijos por su bienestar. “Si uno no acepta sus errores, no puede seguir creciendo”.

El futbolista reveló que el número seis tatuado en su espalda corresponde al cumpleaños de su madre y no a una fecha especial entre ellos. Según el deportista, la modelo pensó que todo lo que él dijo era cierto, y que solo las personas importantes conocen la verdadera razón detrás del tatuaje.

Según Jossmery Toledo, sí recibió dinero a Paolo Hurtado, pero afirmó que él sabía para qué era. La modelo jura que le devolverá el dinero que le dio Paolo: “Yo le voy a devolver su plata que me dé su cuenta para devolverle su plata”.

Paolo Hurtado respondió sobre si aceptaba darle dinero en efectivo a Jossmery Toledo. “Una cosa es ayudar y otra ósea, (tú le pagabas por salir con ella). Como te digo, si ella puso un monto fijo es porque tenía sus condiciones. Rosa no estaba al tanto de mis estados de cuenta y el tema de fútbol”, sostuvo.

Magaly Medina le dijo que se enamoró de su ‘amante’ y de su esposa. “En el amor hay que ser leal”, “Por qué no la apartaste era solamente tomar la decisión, pero tú no lo hiciste por qué”, sostuvo. La periodista también le recriminó a Paolo Hurtado por haber involucrado a su madre al jurarle a Jossmery Toledo, que ya se había separado de la madre de sus hijos. Ante ello, la periodista advirtió que su demanda por “difamación y extorsión” carecería de fundamento a raíz de estas declaraciones.

03:22 hs

Paolo Hurtado: “Rosa no me ha perdonado y no creo que lo haga”

Paolo Hurtado expresó su pesar por no poder recuperar a su familia después de su relación romántica clandestina con la modelo. “No creo que Rosa me perdone, ella sabe todo, pero hasta el día de hoy no hemos vuelto”, sostuvo.