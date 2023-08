Juan Pablo Varillas vs Miomir Kecmanović EN VIVO HOY: debut del peruano en el US Open 2023

El debut de Juan Pablo Varillas en el cuadro principal del US Open, hoy lunes 28 de agosto, será una prueba más que complicada. Su rival Miomir Kecmanović no será nada fácil de vencer, pues a sus 23 años tiene más experiencia en este Grand Slam y también tiene mejor ránking: el peruano se ubica en el puesto 74 de la clasificación de la ATP, 29 ubicaciones debajo del serbio (46°). Eso sí, esta será la primera vez que ambos se enfrenten en el circuito, por lo que no hay ningún antecedente. ‘Juanpi’, entonces buscará que el primer duelo termine a su favor para clasificar a la siguiente ronda.