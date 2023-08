Quién es la pareja de Josi Martínez y cuántos años de diferencia se llevan

Josi Martínez acumula más de 23,9 millones de seguidores en TikTok, donde ha presentado a su pareja. Créditos a Instagram/@josimartinezzz

Aunque ya era conocido en TikTok, Josi Martínez ha cautivado a la teleaudiencia con su participación en ‘El Gran Chef Famosos’, por lo que cada vez más gente está interesada en la vida del influencer. Desde que publicó unas tiernas fotografías al lado de un joven, los usuarios no dejan de preguntarse si el creador de contenido tiene pareja.

En junio de este año, José María Martínez Escobar, nombre completo del popular Josi, compartió su primera—y única hasta el momento—instantánea besando a Román Lardizábal. No quiso entrar en detalles sobre su relación, pues solo publicó un emoji de corazón para dejar en claro que es su pareja.

Desde entonces, Román ha aparecido continuamente en los videos de TikTok de Josi.

Josi Martínez hizo pública su relación amorosa con joven moelo en junio de este año. Créditos a Instagram/@josimartinezzz

¿Quién es el novio de Josi Martínez?

Josi Martínez tiene una relación sentimental con Román Lardizábal, un modelo y creador de contenido de 23 años. En TikTok, comparte contenido relacionado a la vida fitness, moda y comedia. Cuenta con más de 100 mil seguidores en la plataforma de origen chino.

Josi Martínez, integrante de 'El Gran Chef Famosos', junto a su novio Román. Créditos a Instagram/@josimartinezzz

¿Cuántos años de diferencia se lleva Josi con su novio?

Josi Martínez nació el 9 de junio de 2004, por lo que actualmente tiene 19 años; mientras que su pareja Román Lardizábal posee 23 años, según informó en sus redes sociales. La pareja se lleva cuatro años de diferencia de edad.

Josi Martínez y Román tienen cuatro años de diferencia de edad. Ambos se dedican a las redes sociales. Créditos a TikTok/@romanlardizabal

Josi Martínez en ‘El Gran Chef Famosos’

Para sorpresa de muchos, Josi Martínez fue anunciado como uno de los integrantes de la tercera temporada de ‘El Gran Chef Famosos’. Sobre esta nueva etapa en su vida, pues es su primera experiencia televisiva, el tiktoker comentó a Infobae Perú:

“La verdad que es un gran reto para mí porque es un espacio totalmente nuevo. Yo normalmente agarro mi celular, creo y listo. Pero aquí tengo un montón de cámaras alrededor mío. Lo único que les puedo decir es yo vengo aquí con las ganas, con la diversión, con la felicidad de hacerlo”, mencionó.

Josi Martínez conversó con Infobae Perú sobre su ingreso a 'El Gran Chef Famosos'. (Infobae Perú/Marylin Farroñay Ccasani)

Por otro lado, el creador de contenido respondió a quienes critican su participación en el concurso gastronómico de Latina TV.

“Lo único que les puedo decir es yo vengo aquí con las ganas, con la diversión, con la felicidad de hacerlo. Y yo creo que primero tienen que ver el programa para luego tomar una crítica. Apoyo totalmente las críticas constructivas. Si es una crítica que viene con un consejito, yo lo recibo totalmente. Pero si vienes simplemente a insultar, no lo voy a leer, no lo voy a escuchar. No se gasten porque nadie lo va a leer. Y la queso”, sostuvo.

Josi Martínez se enfrentará con grandes estrellas de la TV peruana en 'El Gran Chef Famosos'. Créditos a Instagram/@josimartinezzz

Su supuesto conflicto con Giacomo Bocchio

Desde que ingresó a ‘El Gran Chef Famosos’, los platillos de Josi Martínez han sido evaluados por los estrictos jurados Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías. Sin embargo, según los usuarios, el cocinero tacneño es quien critica con mayor ferocidad al joven influencer.

Giacomo Bocchio se refirió a las críticas por su trato con Josi Martínez. Créditos a Instagram/@latina.pe y @josimartinezzz

En diálogo con Infobae Perú, Giacomo Bocchio negó tener una mala actitud con Josi y aseguró que trata de manera igual a todos los participantes.

“Diría que es falso, que miren bien. Que miren bien el programa y que me digan dónde he sido duro con Josi, eso es. Creo que vivimos en una sociedad en la que la gente se quiere pelear por todo y critica todo y mucha gente que no hace nada, critica a la gente que sí está haciendo. Yo considero que a Josi lo trató con muchísimo respeto y hasta con cariño. Así que no entiendo de dónde viene esa crítica”, comentó a este medio.