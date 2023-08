Shirley Cherres le recordó a Carlos Cacho su amorío con la expareja de Michelle Soifer en el reality de Magaly Medina

Shirley Cherres arremete contra Carlos Cacho. 'Magaly TV La Firme'. ATV.

‘La Casa de Magaly’ se estrenó el pasado martes 15 de agosto por ATV y ha venido más recargado que nunca. En esta primera edición se presentaron a seis de los 11 participantes que vivieron por algunas semanas dentro de una residencia, ubicada en uno de balnearios de Lima.

Pero, una de las artistas que llegó sin guardarse nada fue Shirley Cherres, pues al saludar a todos, entre ellos Samahara Lobatón, Vanessa López, Fiorella Retiz, Patricio Suárez Vértiz, Gabriela Serpa, tuvo unos comentarios muy directos hacia Carlos Cacho.

El maquillador la saludó cariñosamente y comentó que ella le tenía mucho que contar y la rubia indicó que era él quien tenía más temas que contar, como por ejemplo su vínculo con el popular Giuseppe Benigni más conocido como ‘El Principito’. “No cuéntame tú, que le robaste el marido a Michelle (Soifer), qué barbaridad”, dijo la rubia.

Shirley Cherres le recuerda a Carlos Cacho su corto romance con 'El Principito'. 'La Casa de Magaly'. ATV.

Esto no le gusto para nada al gran amigo de Gisela Valcárcel porque luego le comentó su malestar al cantante de Disco Bar. “¿Cómo me va a decir eso la Shirley Cherres?. Qué le pasa. Ella ha venido con ganas de pelear...”, dijo.

Luego de ello, Carlos Cacho comentó ante las cámaras de Magaly Medina que le pareció ordinario, lo que le dijo la exporrista antes sus compañeros que acaban de ingresar al reality de convivencia de ATV.

“Estoy molesto, me parece que Shirley Cherres no puede llegar y antes de decirme hola, buenos días, decirme en una manera tan ordinaria, delante de todas las personas que yo le quite le marido a Michelle. ¿Qué está hablando ella, ella me conoce, ha estado ahí, ella sabe?, comentó.

Carlos Cacho se molesta con Shirley Cherres por mencionarle su corto romance con 'El Principito'. 'La Casa de Magaly'. ATV.

Carlos Cacho reveló que tuvo un amorío con ‘El Principito’

Como se recuerda, Carlos Cacho confesó en una entrevista con Beto Ortiz en su programa ‘Beto a Saber: Edición Limitada’ que tuvo un corto romance con una de las exparejas de Michelle Soifer.

El periodista dejó en claro que él ya tenía conocimiento sobre esta relación, ya que el maquillador peruano se lo contó durante una cena que tuvieron en México.

“No tengo nada que contar. Lo vi, me gustó, me lo probé, me quedó y lo compré”, expresó el estilista, evitando dar detalles sobre su amor del pasado.

El conductor de ‘Beto a Saber’ no estuvo conforme con la respuesta y le informó a la teleaudiencia que la expareja de Carlos Cacho “es un personaje público, un chico muy guapo y fue novio de una súper estrella de la TV, una guerrerita”. Añadió que “tiene el pelo crespo y le dicen como a un personaje literario de un libro muy leído de Antoine de Saint-Exupéry”.

Las confesiones de Carlos Cacho sobre su ‘affair’ con ex de Michelle Soifer: “Se portó mal conmigo y con ella”

Ante ello, Giuseppe Benigni salió a dar su descargo y señaló que no es homosexual y acusó a Cacho de ser un hombre acosador. “He tratado de no opinar sobre este tema que ya lleva varios días, porque no me interesaba decir nada sobre este asqueroso personaje, pero cómo las personas solo escuchan la primera campana y no la segunda, vamos a aclarar y desmentir a este acosador de Carlos Cacho”, escribió en su cuenta de Instagram.

Además, comentó que el único favor que Carlos Cacho le hizo fue acelerar unos papeleos con Migraciones del Perú y a cambio de ello supuestamente quería una relación con él.

“La supuesta ayuda que él me hizo, fue hablar con la encargada de Migraciones en ese momento... esa fue la gran ayuda que él me hizo. Pero claro, no lo hizo gratis, ya ustedes mismos pueden imaginar qué quería él. Él me hizo ese favor pensando que él podía tener algo conmigo. Como no consiguió lo que quería, se molestó”, explicó.