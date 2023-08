Perú vs Canadá EN VIVO: ‘blanquirroja’ juega por la cuarta fecha en el Mundial de Vóley Sub 19 Hungría-Croacia 2023

Perú vs Canadá: el combinado ‘incaico’ enfrentará hoy, sábado 5 de agosto, a la escuadra inglesa en la ciudad húngara de Szeged por la jornada 4 del Mundial de Vóley Sub 19 2023. Las dirigidas por el técnico Martín Escudero irán por su primer triunfo luego de caer ante Tailandia, Brasil e Italia. Su oponente no se la dejará fácil, pues también se verá en la obligación de ganar para poder sumar sus primeros puntos en el torneo.