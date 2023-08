Perú vs Italia EN VIVO HOY: se enfrentan por el Mundial de Vóley Sub-19 Hungría-Croacia 2023

El combinado patrio enfrentará ahora a su similar de Italia con la esperanza de conseguir su primer triunfo en el torneo. Pero no será nada fácil, pues el equipo ‘azzurri’ lidera el grupo C junto a Brasil con dos victorias (seis puntos). De no ganar este partido, las ‘matadorcitas’ podrían perder toda chance de clasificar a la siguiente ronda, a la que solo clasifican los cuatro primeros lugares de cada grupo, y así despedirse temprano de la competencia. Este duelo es a todo o nada.