Sporting Cristal vs Emelec EN VIVO HOY: juegan el duelo de ida de los play off de Copa Sudamericana 2023

Sporting Cristal vs Emelec: ‘rimenses’ reciben hoy, miércoles 12 de julio, al ‘bombillo’ en el Estadio Nacional de Lima por los play off a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2023. Los dirigidos por el técnico Tiago Nunes se verán en la obligación de ganar para poder seguir avanzando en el torneo Conmebol. Su rival no se la dejará fácil, pues también saldrá a dejarlo todo en el campo de juego, lugar en el que un empate le será más que valioso.