Magaly TV La Firme EN VIVO: minuto a minuto del programa de hoy miércoles 28 de junio

“‘La Casa de Magaly’ es un clásico del programa, que tiene 25 años. La competencia en televisión siempre ha sido dura, nunca ha sido débil. Siempre lo he dicho, es una selva donde resiste el más fuerte. Además, a mí no me gusta que me comparen con otros realitys, lo mío no es un formato, es algo que nosotros inventamos”, señaló.