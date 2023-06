Takefusa Kubo se refirió al polémico incidente con camiseta de Perú que recibió de Alexander Callens en duelo con Japón

El extremo Takefusa Kubo publicó un mensaje en sus redes sociales acerca del inconveniente con Alexander Callens. (Twitter: J. Football Now)

La selección peruana dejó atrás los amistosos ante Corea del Sur y Japón, los cuales fueron parte de la gira asiática. De hecho, los jugadores de la ‘bicolor’ ya se encuentran enfocados en sus vacaciones o reitegrándose a sus respectivos equipos. Sin embargo, un tema que del que se habló bastante en las últimas horas tuvo que ver con la deplorable reacción que Takefusa Kubo tuvo con la camiseta que intercambió con Alexander Callens tras el duelo ante los ‘nipones’. No obstante, el extremo salió a declarar y pidió disculpas por lo acontecido.

A través de su cuenta de Instagram, el futbolista asiático se pronunció y dejó en claro que fue una situación que se le pasó. “No era mi intención dejar la camiseta allí. Estaba pendiente de mi lesión en el tobillo y se me olvidó por completo que la llevaba en la mano. Perdón a la gente de Perú que se sintió mal por eso. No era mi intención, pero se me descuidó ese detalle”, escribió en su ‘story’.

Takefusa Kubo pidió disculpas por el gesto que tuvo con la camiseta de Alexander Callens.

¿Qué sucedió entre Takefusa Kubo y Alexander Callens?

Al final del partido en donde la selección de Japón goleó por 4-1 a Perú, Takefusa Kubo se encontró con Alexander Callens y, como es habitual en muchos partidos, los dos intercambiaron sus camisetas. La televisión japonesa captó el momento en que el joven extremo se dirigió a la zona donde estaba el resto de la delegación ‘nipona’, para luego irse a los camerinos.

Sin embargo, hubo un instante en que el menudo atacante recibió un polo de parte del utilero y se lo puso, pero cuando se aproximaba al banco de suplentes, dejó caer la camiseta de la ‘bicolor’ que había cambiado con el zaguero, para luego irse de largo.

Esta acción se viralizó en las redes sociales y tanto hinchas como periodistas peruanos mostraron su fastidio, pues lo consideraban como un acto desconsiderado.

El extremo 'nipón' intercambió camiseta con el defensa peruano y tuvo un inesperado accionar. (Video: ATV Deportes)

Takefusa Kubo y Alexander Callens en el Perú vs Japón

Takefusa Kubo y Alexander Callens coincidieron en este partido amistoso entre Perú y Japón en Osaka. El zaguero nacional ingresó a los 50 minutos por Anderson Santamaría para tratar de cerrar su zona ante las arremetidas de los asiáticos.

Por su parte, ‘Take’ entró a los 70 minutos por Daichi Kamada y se posicionó en el extremo derecho a pierna cambiada para tratar de habilitar a sus compañeros y generar peligro a la retaguardia del combinado patrio.

El futbolista Takefusa Kubo entró en el segundo tiempo del partido entre Perú y Japón. (Getty Images)

Callens y Kubo se enfrenaron en La Liga Santander 2022-2023

Alexander Callens y Takefusa Kubo no compartieron vestuarios a lo largo de su carrera profesional y previo al duelo de preparación entre Perú y Japón, solo se habían enfrentado una vez en LaLiga Santander. Fue en la última temporada 2022-2023. Girona FC del incaico y Real Sociedad del ‘nipón’ se enfrentaron en la jornada 34 de la primera división española. La justa deportiva tuvo lugar el sábado 13 de mayo en el estadio de Anoeta.

El compromiso quedó igualado 2-2 y el asiático se mantuvo en el campo durante todo el cotejo y consiguió dar una asistencia para el primer tanto de su equipo. Por su parte, Callens Asín recién entró al terreno de juego a los 90+1 minutos en reemplazo del mediapunta Rodrigo Riquelme.

El canterano de Sport Boys no pudo estar presente en el partido correspondiente a la primera rueda debido a que aún se encontraba bajo contrato con New York City de la Major League Soccer. Se incorporó a las filas de su actual escuadra en el mercado de transferencias de enero.

Desde su llegada a la liga española, el seleccionado peruano disputó seis partidos y sumó un total de 114 minutos sobre el césped. En ninguno de ellos fue titular.