AMLO: Congreso de la República evalúa hoy declarar persona no grata a presidente de México

López Obrador acudió a un nuevo decreto, pasando por encima de la resolución de la SCJN. (Cuartoscuro)

Tras sus contantes injerencias en los asuntos internos del país, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), está a puertas de ser declarado persona no grata en el Perú por el Congreso de la República.

El Pleno del Parlamento deberá aprobar por mayoría dicha medida para su implementación. Inicialmente, la moción de la congresista María del Carmen Alva, del grupo parlamentario Acción Popular, fue aprobada en la Comisión de Relaciones Exteriores.

En el texto, la también titular del grupo de trabajo rechaza los constantes e “inaceptables” comentarios, adjetivos y acciones injerencistas de López Obrador. Al interior de la citada comisión, los parlamentarios Silvana Robles, de la bancada de Perú Libre (PL), y Germán Tacuri, del Bloque Magisterial, votaron en contra y en abstención, respectivamente.

En los últimos meses, desde diciembre del 2022 —cuando le otorgó asilo político a la ex primera dama Lilia Paredes— el exmandatario ha descalificado a su homóloga peruana Dina Boluarte.

El alto funcionario mexicano no solo se niega a cederle la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico a Boluarte, debido a su enemistad con la dignataria peruana en respaldo al golpista Pedro Castillo, sino que también la ha descalificado tildándola de “usurpadora”, “espuria” e “ilegítima”.

La congresista Patricia Chirinos, de la bancada de Avanza País, presentó una moción con el mismo objetivo el último 20 de mayo.

El presidente de México no dudó en volver a criticar a Dina Boluarte y asegurar que no entregará a Perú la Alianza del Pacífico por ser una presidenta ilegítima.

“Emprendió la difusión de una campaña comunicacional orientada a establecer como verdadera narrativa de victimización, tendenciosa e ideologizada, la cual tiene com objetivo respaldar al golpista Pedro Castillo a fin de restituirlo en la Presidencia, azuzar a nuestra población, incentivar el caos, desestabilizar nuestra democracia y desprestigiar las instituciones del Estado peruano”, señaló en el documento.

Poco después de aprobarse la moción de Alva en la Comisión de Relaciones Exteriores, por otro lado, López Obrador emitió un pronunciamento sobre el tema en una de sus acostumbradas conferencias matutinas.

“Muchas gracias, muchas gracias por declararme ‘persona non grata’, porque me sentiría yo mal si esos legisladores y la señora que detenta el poder [Dina Boluarte] me entregaran una condecoración o me aplaudieran. A lo mejor me produciría vergüenza, me sentiría muy mal”, declaró al respecto.

Busca romper relaciones diplomáticas

El excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay asegura que AMLO no tiene más propósito que evadir las miradas hacia su gestión y las críticas que enfrenta por el manejo de diversos casos de corrupción.

“El Perú debería mirar el ‘tema México’ como un paquete general [...] nuestra estrategia debería ser no colisionar con México para no caer en el objetivo de Andrés Manuel López Obrador: su estrategia es valerse del Perú como su ‘caballito internacional’ para justificar muchas de las actividades nefastas que viene haciendo su Gobierno”, afirmó a Infobae Perú.

El exministro de Relaciones Exteriores también llamó a la presidente Dina Boluarte “a efectivizar” su liderazgo en la Alianza del Pacífico. En este sentido, añadió que no debe “pedir ni reclamar la presidencia pro témpore porque ya la tiene” desde enero de este año, según las normas vigentes establecidas.

“Es necesario mantener este equilibrio y no caer en la tesis mexicana que está buscando López Obrador, a mi juicio, para generar un marco que le permita romper las relaciones diplomáticas con el Perú. [...] Tenemos que evitar juidicializar nuestra relación con México. El asunto no pasa por una controversia jurídica, sino por una controversia política”, señaló a este medio.