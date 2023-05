Karina Calmet marca su regreso a la TV con ‘El Gran Chef Famosos’: “Es una hermosa oportunidad”

Karina Calmet regresa a la TV con Gran Chef Famosos.

Karina Calmet se encuentra en el corazón de los peruanos gracias a su exitoso personaje en ‘Al Fondo Hay Sitio’, Isabella Picasso. Pese a que interpretaba a una mujer clasista y racista, sus graciosas ocurrencias mantenían en vilo a más de uno. Su última aparición en la serie fue cuando la hija de Francesca Maldini perdió la vida, en el 2016, generando el lamento de cientos de seguidores.

Esta sería también la última vez que Karina Calmet aparecería en la pantalla, pues dos años después anunció su retiro de la TV. “Al tener el prototipo de mujer blanca, en Perú he tenido papeles limitados a mujeres frívolas en novelas. La semana pasada, con tristeza acepto, me he despedido ya de la carrera de actuación en Perú. Mi vida y mi fortaleza la dedicaré a servir”, escribió en Twitter en el 2018.

Cinco años después de esta publicación, Karina Calmet regresa a las pantallas. Esta vez haciendo algo diferente. La figura de televisión fue convocada para ser parte del reality de Latina, ‘El Gran Chef Famosos’, donde permitirá que el público la conozca más, en medio de ollas y cucharas.

En conversación con Infobae, la actriz confesó que no es una experta en la cocina, sin embargo, intentará dar todo de sí para dar la talla. “Estoy muy contenta y agradecida con ‘Rayo en la botella’ (productora) y Latina por esta hermosa oportunidad en un formato divertido, diferente y familiar”, indicó la actriz.

Como se sabe, los participantes ya se encuentran en medio de las grabaciones. Karina las definió como una experiencia “divertida e intensa”, pues la cocina no es su fuerte “profesionalmente hablando”.

“Sin embargo, los tres jurados del programa (con mucha paciencia) intentarán sacar nuestra mejor versión culinaria”, señaló entre risas.

Más de Karina Calmet

Karina Calmet indicó que la intención de ella y de sus compañeros es que el público se divierta y los conozca mucho más. “Al ser un tipo de reality, el público seguro conocerá un poquito más de nosotros. Estoy muy feliz y agradecida con todos”, concluyó.

La actriz llega al set como concursante junto a Milett Figueroa, el cantante Patricio Suárez-Vértiz, los expresentadores Jorge Henderson y Fiorella Rodríguez, el actor Andrés Vílchez y la actriz Patricia Portocarrero. A este grupo se suman Korina Rivadeneira, Natalia Málaga, Ricardo Rondón y Nico Ponce.

El Gran Chef Famosos presentó a sus concursantes.

¿Quiénes son los exigentes jurados?

Giacomo Bocchio (Chef): Reconocido chef con más de 18 años de experiencia en la gastronomía peruana formará parte de la primera entrega del programa. Es dueño de “Porcus”, el primer restaurante especializado en carne de cerdo y a la vez miembro de la Academia Culinaria de Francia.

Nelly Rossinelli (Foodie): Es la única mujer que conforma el panel de jurados. Tiene una gran pasión por la cocina peruana, esta afición la ha llevado a ser conocida en las redes sociales, en especial TikTok, como la ‘Mamita Reina de Las Loncheras’ con aproximadamente 590 mil seguidores y en Instagram con 75 mil.

Javier Masías (Crítico culinario): Destacado periodista gastronómico con amplia trayectoria y ex editor de reconocidas revistas de cocina nacional. Sus columnas han aparecido en los principales medios culinarios peruanos y de Latinoamérica, de México a Uruguay. Además, es autor de Bitute, con Gastón Acurio, e intervino en Street Food Lima con Tomás Matsufuji.

Jurados de 'El Gran Chef Famosos'. (Instagram)

La primera temporada de ‘El Gran Chef Famosos’ se estrenará este lunes 1 de mayo, a partir de las 20:00 horas, con la conducción de José Peláez. Doce famosos lucharán por ser el mejor en la cocina.